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Радость была недолгой: на АЭС выявлена необходимость замены оборудования

09.11.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство энергетики в понедельник сообщило о ситуации на первом энергоблоке Белорусской АЭС: "Во время испытаний... выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования". Работы по его замене еще идут.


Александр Лукашенко и АЭС / БЕЛТА

"Все технологические системы функционируют в штатном режиме", — сообщает пресс-служба Министерства.

По сведениям TUT.by, по неофициальной информации, в воскресенье первый энергоблок перестал вырабатывать мощность, а турбина была остановлена из-за испорченных трансформаторов напряжения. Якобы произошли взрывы нескольких трансформаторов на одном из агрегатов, связанных с генератором. На восстановление потребуется много времени, и в ближайшее время электроэнергия вырабатываться не будет, полагает источник портала.

Происшествие случилось 8 ноября, на следующий день после визита на АЭС Александра Лукашенко. Он официально открыл станцию и заявил, что Беларусь "становится ядерной державой".
 
 
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Министерство энергетики в понедельник сообщило о ситуации на первом энергоблоке Белорусской АЭС: "Во время испытаний... выявлена необходимость замены отдельного...
 
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