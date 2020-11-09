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Радость была недолгой: на АЭС выявлена необходимость замены оборудования
Источник материала: Партизан
Министерство энергетики в понедельник сообщило о ситуации на первом энергоблоке Белорусской АЭС: "Во время испытаний... выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования". Работы по его замене еще идут.
Александр Лукашенко и АЭС / БЕЛТА
"Все технологические системы функционируют в штатном режиме", — сообщает пресс-служба Министерства.
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Происшествие случилось 8 ноября, на следующий день после визита на АЭС Александра Лукашенко. Он официально открыл станцию и заявил, что Беларусь "становится ядерной державой".
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Министерство энергетики в понедельник сообщило о ситуации на первом энергоблоке Белорусской АЭС: "Во время испытаний... выявлена необходимость замены отдельного...
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