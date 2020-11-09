Радость была недолгой: на АЭС выявлена необходимость замены оборудования

Александр Лукашенко и АЭС / БЕЛТА

"Все технологические системы функционируют в штатном режиме", — сообщает пресс-служба Министерства.

ПоTUT.by, по неофициальной информации, в воскресенье первый энергоблок перестал вырабатывать мощность, а турбина была остановлена из-за испорченных трансформаторов напряжения. Якобы произошли взрывы нескольких трансформаторов на одном из агрегатов, связанных с генератором. На восстановление потребуется много времени, и в ближайшее время электроэнергия вырабатываться не будет, полагает источник портала.