Как в столице: в Беларуси открыли современную сельскую школу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открылось новое здание Занарочской средней школы. Событие для республики нетипичное. Новые учебные заведения долгие годы не открывали в деревне. В каких условиях теперь будут учиться дети, рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

В этой школе классам не присваивают буквы. Называют просто – первый, второй, десятый. Каждый один на параллель. Всего 108 учеников, это для сельской школы немало.

Нелли Александровна из династии учителей. Окончила Занарочскую среднюю школу, теперь преподает белорусский язык. Сегодняшний день для нее особенный. Не только она впервые идет в новую школу, но и ее сын-первоклассник.

«Для него это первая школа, в которой он будет учиться. И поэтому красивая школа вызывает у него только радость и позитивное настроение. Он с радостью идет», – рассказала учительница Занарочской средней школы Нелли Жарская.

Здание построили за четыре месяца. На месте старого, ремонт которого обошелся бы дороже. Теперь здесь просторные и светлые помещения, лингафонный кабинет, для мальчиков мастерские со станками, а для девочек настоящая кухня. Появились и отдельные классы физики и химии.

«Очень красивая школа. Я рада, потому что она современная и почти ничем не отличается от городских», – делится впечатлениями школьница.

«Учиться хочется заново. Как будто новая линейка», – рассказывает другой ученик.

«Получив новое здание, мы не только разгрузили детей в образовательном процессе, но и получили новые возможности. В плане того, что оборудование, мебель и все остальное стало современным», – отмечает директор Занарочской средней школы Виктория Кумище.

В здании установили систему видеонаблюдения, рядом – новые детские площадки. В сельской школе все должно быть, как в городской, уверены областные власти.

«В последнее время мы на селе больше закрывали школы, чем строили, к сожалению. Поэтому открытие этой школы выбивается из общего тренда. Но что радует – мы понимаем, что в этом населенном пункте у нас есть стабильность в количестве детей, которые будут здесь учиться. Не только в райцентре, но и деревне, условия проживания взрослых и детей должны быть максимально приближенным к городским и, как минимум, не быть ничем не хуже», – заявил председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Но отличия от столичных школ все же будут – фруктовый сад и теплица. Скоро ее достроят, и дети смогут выращивать свежие овощи и зелень. Повара будут готовить из них обеды.