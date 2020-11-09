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В Гомеле после ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов
Источник материала: Tut.by
В Гомеле после столкновения автомобиль откинуло на тротуар прямо на пешеходов,
ДТП произошло сегодня примерно в 18.15 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красноармейской. Столкнулись BMW и Hyundai. В результате последний вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов. Их увезла скорая. Пока о состоянии пострадавших ничего не известно.
(Будет дополнено).
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ДТП произошло сегодня примерно в 18.15 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красноармейской. Столкнулись BMW и Hyundai.
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