В Гомеле после ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов

Источник материала: Tut.by

В Гомеле после столкновения автомобиль откинуло на тротуар прямо на пешеходов, сообщает ЧП Гомель.





ДТП произошло сегодня примерно в 18.15 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красноармейской. Столкнулись BMW и Hyundai. В результате последний вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов. Их увезла скорая. Пока о состоянии пострадавших ничего не известно.





(Будет дополнено).