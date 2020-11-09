ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле после ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов

09.11.2020 20:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле после столкновения автомобиль откинуло на тротуар прямо на пешеходов, сообщает ЧП Гомель.


ДТП произошло сегодня примерно в 18.15 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красноармейской. Столкнулись BMW и Hyundai. В результате последний вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов. Их увезла скорая. Пока о состоянии пострадавших ничего не известно.


(Будет дополнено).

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло сегодня примерно в 18.15 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красноармейской. Столкнулись BMW и Hyundai.
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачей осудили в индивидуальном порядке, но все виновны. Концерт (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика