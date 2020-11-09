Азербайджан случайно сбил российский вертолет. Погибли два человека

Источник материала: Onliner

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении у населенного пункта Ерасх, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России. Инцидент произошел около 17:30. В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней степени тяжести.

— Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении, — говорится в сообщении. В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней степени тяжести.

— Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий, — подчеркнул официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Позже Азербайджан признал , что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщил МИД страны.

В ведомстве объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО, утверждают в МИД Азербайджана. Кроме того, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент.

— Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны, — говорится в сообщении ведомства.

Баку выразил готовность выплатить компенсацию в связи со случившимся. Азербайджанская сторона выразила соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.

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