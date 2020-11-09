ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азербайджан случайно сбил российский вертолет. Погибли два человека

09.11.2020 21:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении у населенного пункта Ерасх, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России. Инцидент произошел около 17:30. В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней степени тяжести.

— Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении, — говорится в сообщении. В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней степени тяжести.

— Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий, — подчеркнул официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Позже Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщил МИД страны.

В ведомстве объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО, утверждают в МИД Азербайджана. Кроме того, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент.

— Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны, — говорится в сообщении ведомства.

Баку выразил готовность выплатить компенсацию в связи со случившимся. Азербайджанская сторона выразила соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении у населенного пункта Ерасх, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России. Инцидент произошел около...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в столице: в Беларуси открыли современную сельскую школу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика