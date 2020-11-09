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Дикость дня: врачам, задержанным в субботу, дали штрафы или арест. Среди них есть незаменимые

09.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

9 ноября в Ленинском суде Минска судили медицинских работников, задержанных в субботу, когда они устраивали акцию протеста против беззакония в Беларуси. Тогда ОМОН схватил 57 человек, большинство — женщины.


Задержание врачей в Минске / Радио Свобода

О результатах судов сообщает телеграм-канал @belxalat: врач РНПЦ имени Александрова Александр Минич и онколог-хирург Минского онкодиспансера Светлана Добриян — по 13 суток, врач Игорь Баталевич — 14 суток, врач-травматолог Игорь Чанцев, анестезиолог-реагиматолог больницы скорой медпомощи Владимир Кравцов, операционная медсестра РНПЦ детской онкологии Жанна Вашкевич — по 15 суток, анестезиолог из больницы скорой медпомощи Дина Ширинская, Ольга Марханова — по 540 рублей (20 базовых), заведующая кардиоцентром в 36-й поликлинике Ольга Корнеева, врач лабораторной диагностики РНПЦ онкологии Наталья Домбровская, Кирилл Проценко и Кирилл Поддубный из РНПЦ онкологии — по 810 рублей (30 базовых).

Среди осужденных — известные медики, которых некем заменить, пишет euroradio.fm
 
Теги: Минск
 
 
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9 ноября в Ленинском суде Минска судили медицинских работников, задержанных в субботу, когда они устраивали акцию протеста против беззакония в Беларуси. Тогда ОМОН...
 
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