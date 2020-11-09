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Азербайджан признал вину в крушении российского вертолета Ми-24

09.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Азербайджан случайно сбил российский вертолет и приносит извинения российской стороне. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным ведомства, полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. В МИД Азербайджана отметили, что вертолеты Военно-воздушных сил (ВВС) России прежде не были замечены в указанном районе.

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение. Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — говорится в сообщении ведомства.
 
 
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Азербайджан случайно сбил российский вертолет и приносит извинения российской стороне. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел...
 
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