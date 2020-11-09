Азербайджан признал вину в крушении российского вертолета Ми-24

По данным ведомства, полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. В МИД Азербайджана отметили, что вертолеты Военно-воздушных сил (ВВС) России прежде не были замечены в указанном районе.





«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение. Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — говорится в сообщении ведомства.











