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На границе Армении и Азербайджана ударом из переносного ЗРК сбит российский вертолет Ми-24
Источник материала: Навiны
Вне зоны карабахского конфликта сбит военный вертолет России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как передает портал
Борт сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, дислоцированной на территории Армении.
«Российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК)», — сказано в сообщении. Ми-24 упал в горах, командование российской базы пока не знает «принадлежности» бойцов, атаковавших летательный аппарат.
Ереван заявил, что готов оказать России помощь в выяснении обстоятельств падения крылатой машины, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян.Борт упал и взорвался в одном из ущелий в Араратской области между селениями Ерасх и Паруйр Севак, уточнили в армянском МЧС.
По информации Баку, армейский дежурный боевой расчет «в связи с возможными провокациями армянской стороны решил открыть огонь на поражение» по вертолету, который пролетал «в непосредственной близости к армяно-азербайджанской госгранице».
Указывается, что к ошибке военных привело то, что «полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения противовоздушной обороной (ПВО)», а «вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены» возле Нахичевани.
«Инцидент не был направлен против российской стороны», — подчеркнули в Азербайджане, выразив соболезнования семьям погибших.
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Вне зоны карабахского конфликта сбит военный вертолет России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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