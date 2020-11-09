Житель Барановичей получил пять лет тюрьмы за брошенную в сторону силовиков бутылку с «коктейлем Молотова»

Житель Барановичей (Брестская область) Виктор Куприк приговорен к пяти годам лишения свободы за брошенную в сторону силовиков бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.



Фото: spring96.org.

Инцидент произошел в райцентре 10 августа во время акции протеста против фальсификации итогов голосования на президентских выборах, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Согласно материалам дела, Куприк поджег бутылку и метнул в силовиков, однако снаряд до них не долетел.

Прокуратура просила максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Отмечается, что потерпевшие, которыми признаны три сотрудника милиции, претензии не предъявляли и иск не подавали.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.