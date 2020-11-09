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Житель Барановичей получил пять лет тюрьмы за брошенную в сторону силовиков бутылку с «коктейлем Молотова»
Источник материала: Навiны
Житель Барановичей (Брестская область) Виктор Куприк приговорен к пяти годам лишения свободы за брошенную в сторону силовиков бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.
Инцидент произошел в райцентре 10 августа во время акции протеста против фальсификации итогов голосования на президентских выборах, сообщает правозащитный сайт
Согласно материалам дела, Куприк поджег бутылку и метнул в силовиков, однако снаряд до них не долетел.
Прокуратура просила максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.
Отмечается, что потерпевшие, которыми признаны три сотрудника милиции, претензии не предъявляли и иск не подавали.
Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Житель Барановичей получил пять лет тюрьмы за брошенную в сторону силовиков бутылку с «коктейлем Молотова»
Житель Барановичей (Брестская область) Виктор Куприк приговорен к пяти годам лишения свободы за брошенную в сторону силовиков бутылку с легковоспламеняющейся...
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