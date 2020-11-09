Беларусь объявила двух британских дипломатов персонами нон грата (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

В эфире гостелеканала ОНТ сообщили, что военного атташе и заместителя посла Великобритании Тимофи Уайт-Бойкота и Лисe Тамвуд МИД Беларуси объявил персонами нон грата. «По данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов».

— 8 ноября МИД Беларуси ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь персонами нон грата, — заявил в эфире ОНТ официальный представитель МИД Анатолий Глаз.

Закадровый голос телеканала говорит: по имеющимся данным, дипломаты с мая этого года не раз встречались с представителями оппозиционных и общественных правозащитных организаций, а также неправительственных структур.

— А еще военный атташе Великобритании неоднократно по-тихому посещал регионы все с той же целью. В июле представителю оборонного ведомства белорусские коллеги уже выносили предупреждения, но все они были проигнорированы <...> К слову, у господина Тимоти это не первый опыт, — диктор телеканала ОНТ называет дипломата как российского рэпера. — Кадровый военный разведчик также был замечен в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке и Украине, причем тоже в гуще событий.

Решение об объявлении Тимофи Уайт-Бойкота и Лисы Тамвуд персонами нон грата является вынужденным и принято белорусской стороной «исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц», говорит представитель белорусского МИД Глаз.

— Этим решением белорусская сторона никоим образом не закрывает двери диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми, — сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Корреспондент ОНТ охарактеризовал «по имеющимся данным» и заместителя посла Лису Тамвуд. Говорит, что она координировала работу журналистов брюссельского бюро BBC, «прибывших в Беларусь для освещения работы предвыборного штаба Тихановской, а также протестов».

В конце видео показаны кадры, на которых дипломаты покидают территорию Беларуси. Закадровый голос оценивает их действия как «вмешательство во внутренние дела государства».

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