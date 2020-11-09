"В ходе пусковых операций в цехе "Аммиак-4" после неплановой остановки оборудования, произошедшей утром, 9 ноября, в результате снижения уровня в паросборнике поз. 109 произошла полная остановка цеха в 15.57 по группе блокировок АА, вследствие чего был остановлен цех "Карбамид-4", - говорится в сообщении на сайте предприятия в понедельник.





На предприятии проинформировали, что "в настоящий момент в цехе "Аммиак-4" ведутся подготовительные операции по включению в работу"."Во время проведения пусковых операций будет производится сжигание технологических газов на факельной установке", - сказано в сообщении.





пояснили interfax.by на предприятии. Что касается цех "Карбамид-4", то он будет поставлен в горячий резерв. "Пусковые операции цеха "Карбамид-4" будут осуществлены после вывода на нормальный технологический режим цеха "Аммиак-4". После выдачи им CO2 в общезаводской коллектор", -interfax.by на предприятии.













Как сообщалось, остановка цеха "Аммиак-4" произошла из-за проблем в технологическом процессе. "В понедельник, 9 ноября, в 05.30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе "Аммиак-4" со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел", - говорилось в сообщении на сайте предприятия.





На ОАО "Гродно Азот" эксплуатируются два цеха по производству аммиака - цех "Аммиак - 3" и цех "Аммиак - 4" каждый мощностью по 450 тыс. тонн в год. Технологически производство устроено таким образом, что когда останавливается цех, нужно сжечь остатки газа, сбросить давление в аппаратах. В таких случаях из Гродно виден "факел" над предприятием "Гродно Азот".



