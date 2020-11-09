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Эстонский министр ушел в отставку, назвав Байдена коррупционером
Источник материала: Партизан
Хельме-старший подал в отставку в "интересах сохранения коалиции". От своих слов относительно Байдена и США Хельме не отказался: "Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса".
AFP
Ультраправый эстонский министр Март Хельме подал в отставку после того, как назвал Джо Байдена коррумпированным типом,
Министр внутренних дел Эстонии и один из основателей радикальной коалиционной партии EKRE Март Хельме в эфире эстонского радио TRE назвал Джо Байдена коррумпированным типом, а итог президентских выборов назвал победой истеблишмента.
"Логика деятельности глубинного государства - для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден - коррумпированные типы", - сказал Март Хельме.
"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы, - заявил Мартин Хельме в эфире того же радио TRE. - По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать".
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Хельме-старший подал в отставку в "интересах сохранения коалиции". От своих слов относительно Байдена и США Хельме не отказался: "Вы не заткнете мне рот, никто не...
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