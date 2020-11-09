Эстонский министр ушел в отставку, назвав Байдена коррупционером





AFP





пишет Русская служба Би-би-си. Теперь эстонская оппозиция добивается отставки второго министра, поставившего под сомнение легитимность выборов в США. Ультраправый эстонский министр Март Хельме подал в отставку после того, как назвал Джо Байдена коррумпированным типом,Русская служба Би-би-си. Теперь эстонская оппозиция добивается отставки второго министра, поставившего под сомнение легитимность выборов в США.





Министр внутренних дел Эстонии и один из основателей радикальной коалиционной партии EKRE Март Хельме в эфире эстонского радио TRE назвал Джо Байдена коррумпированным типом, а итог президентских выборов назвал победой истеблишмента.





"Логика деятельности глубинного государства - для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден - коррумпированные типы", - сказал Март Хельме.





"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы, - заявил Мартин Хельме в эфире того же радио TRE. - По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать".