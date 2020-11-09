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Попросили McDonald's и KFC прокомментировать закрытие дверей во время протестов
Источник материала: Tut.by
В редакции появилась информация о том, что во время вчерашнего марша несколько заведений сети McDonald’s и один ресторан KFC закрыли двери перед протестующими: где-то во время «хапуна», а где-то — еще до него. Попросили оба бренда прокомментировать ситуации.
«Заперли на ключ двери, чтобы никто не смог войти внутрь в случае хапуна»
Читатель рассказал TUT.BY, что вчера днем в ресторане быстрого питания McDonald’s на Сурганова, 63 администрация закрыла дверь, как только рядом оказался машины силовиков:
— Я помню, как открылся McDonald’s на площади Бангалор. А сейчас он для меня закрылся. [8 ноября] в 15.30 на Бангалоре начали собираться люди, практически сразу приехала колонна автобусов и бусиков с силовиками. Оттуда даже никто не вышел, но работники McDonald’s отреагировали мгновенно: прибежала женщина (администратор?) и парень-работник, заперли на ключ двери, чтобы никто не смог войти внутрь в случае хапуна. Колонна силовиков продолжала стоять, люди на улице — расходиться. И тут администратор заявила, что «по техническим причинам» ресторан прекращает обслуживание, еда не продается, а посетители могут покинуть помещение через служебный выход.
Еще один читатель сообщил, что после разгона
В McDonald’s на Немиге ситуация была немного другая. По словам свидетеля, где-то в 15.09 силовики забежали в женский туалет и забрали оттуда спрятавшегося парня. Это возмутило одного из посетителей — мужчину с ребенком. О том, что заведение временно закрывалось, не сообщается.
TUT.BY попросил бренд прокомментировать ситуацию во всех трех ресторанах: спросили, когда и по какой причине 8 ноября закрывались некоторые точки сети и что за инцидент произошел в заведении на Немиге. Вот какой ответ мы получили:
— Безопасность гостей и сотрудников является главным приоритетом в нашей работе. Мы обслуживаем ежедневно десятки тысячи гостей. При этом мы всегда действуем в интересах гостей и сотрудников наших ресторанов, чтобы обеспечить их безопасность.
Напомним, в прошлое воскресенье появились сообщения о том, что McDonald’s на Логойском тракте, 35,
«Перестали пускать людей аккурат тогда, когда приехало 23 буса»
Информация о том, что во время вчерашних задержаний в районе 13.50 не работал и ресторан KFC на Кальварийской, 21,
— На Кальварийской, что напротив «Короны», закрыли ключиком дверь и перестали пускать людей аккурат тогда, когда на стоянку «Короны» приехало 23 буса (мы столько насчитали).
Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию мы отправили и представителям сети KFC. Попросили уточнить, в каком режиме вчера работал ресторан на Кальварийской, действительно ли он был закрыт в обеденное время и почему. Администрация так прокомментировала случившееся:
— Ресторан в Минске по адресу ул. Кальварийская, 21 был закрыт на короткое время с целью обеспечения безопасности находившихся внутри людей. До этого ресторан работал в штатном режиме, посетители могли беспрепятственно зайти в ресторан. После закрытия гости оставались в ресторане или могли его покинуть, если хотели.
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В редакции появилась информация о том, что во время вчерашнего марша несколько заведений сети McDonald's и один ресторан KFC закрыли двери перед протестующими: где-то во...
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