Попросили McDonald's и KFC прокомментировать закрытие дверей во время протестов

Источник материала: Tut.by

В редакции появилась информация о том, что во время вчерашнего марша несколько заведений сети McDonald’s и один ресторан KFC закрыли двери перед протестующими: где-то во время «хапуна», а где-то — еще до него. Попросили оба бренда прокомментировать ситуации.

«Заперли на ключ двери, чтобы никто не смог войти внутрь в случае хапуна»



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Читатель рассказал TUT.BY, что вчера днем в ресторане быстрого питания McDonald’s на Сурганова, 63 администрация закрыла дверь, как только рядом оказался машины силовиков:

— Я помню, как открылся McDonald’s на площади Бангалор. А сейчас он для меня закрылся. [8 ноября] в 15.30 на Бангалоре начали собираться люди, практически сразу приехала колонна автобусов и бусиков с силовиками. Оттуда даже никто не вышел, но работники McDonald’s отреагировали мгновенно: прибежала женщина (администратор?) и парень-работник, заперли на ключ двери, чтобы никто не смог войти внутрь в случае хапуна. Колонна силовиков продолжала стоять, люди на улице — расходиться. И тут администратор заявила, что «по техническим причинам» ресторан прекращает обслуживание, еда не продается, а посетители могут покинуть помещение через служебный выход.

Еще один читатель сообщил, что после разгона протестующих в районе Пушкинской произошло то же самое: администратор ресторана McDonald’s на Притыцкого, 28, объявила, что заведение через 15 минут закрывается по техническим причинам.

В McDonald’s на Немиге ситуация была немного другая. По словам свидетеля, где-то в 15.09 силовики забежали в женский туалет и забрали оттуда спрятавшегося парня. Это возмутило одного из посетителей — мужчину с ребенком. О том, что заведение временно закрывалось, не сообщается.

TUT.BY попросил бренд прокомментировать ситуацию во всех трех ресторанах: спросили, когда и по какой причине 8 ноября закрывались некоторые точки сети и что за инцидент произошел в заведении на Немиге. Вот какой ответ мы получили:

— Безопасность гостей и сотрудников является главным приоритетом в нашей работе. Мы обслуживаем ежедневно десятки тысячи гостей. При этом мы всегда действуем в интересах гостей и сотрудников наших ресторанов, чтобы обеспечить их безопасность.

Мы всегда ставим наших гостей и сотрудников превыше всего и стремимся, чтобы наши рестораны были тем местом, где каждый чувствует себя желанным гостем. Отвечая на ваш вопрос, сообщаем, что 8 ноября решение о временном закрытии трех ресторанов было принято директорами данных ресторанов исключительно для безопасности работников и посетителей. Больше нам добавить нечего.

Напомним, в прошлое воскресенье появились сообщения о том, что McDonald’s на Логойском тракте, 35, закрыл двери перед протестующими и не впускал их внутрь, в то время как силовики в штатском в ресторан якобы зайти могли. Тогда комментарий, который TUT.BY получил от McDonald’s, практически не отличался от того, что нам прислали сегодня.

«Перестали пускать людей аккурат тогда, когда приехало 23 буса»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Информация о том, что во время вчерашних задержаний в районе 13.50 не работал и ресторан KFC на Кальварийской, 21, рассказала пользовательница Facebook:

— На Кальварийской, что напротив «Короны», закрыли ключиком дверь и перестали пускать людей аккурат тогда, когда на стоянку «Короны» приехало 23 буса (мы столько насчитали).

Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию мы отправили и представителям сети KFC. Попросили уточнить, в каком режиме вчера работал ресторан на Кальварийской, действительно ли он был закрыт в обеденное время и почему. Администрация так прокомментировала случившееся:

— Ресторан в Минске по адресу ул. Кальварийская, 21 был закрыт на короткое время с целью обеспечения безопасности находившихся внутри людей. До этого ресторан работал в штатном режиме, посетители могли беспрепятственно зайти в ресторан. После закрытия гости оставались в ресторане или могли его покинуть, если хотели.

О других заведениях, которые закрылись перед протестующими, читатели нам не сообщали. Если вы владеете информацией, можете написать на ulyana.budik@tutby.com.