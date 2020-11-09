Футболиста Романа Гаева оштрафовали за участие в акции

Источник материала: Tut.by

31-летний белорусский защитник рогачевского «Днепра» и бывший игрок «Крумкачей» Роман Гаев оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей). Игрок уже на свободе, сообщает корреспондент Tribuna.com .



Фото: НФК «Крумкачы»

Напомним, что вчера футболист был задержан на акции протеста. Футболиста доставили в Центральный РУВД Минска, а оттуда перевели в СИЗО города Жодино.

В Жодино также перевели легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина.