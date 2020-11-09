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Футболиста Романа Гаева оштрафовали за участие в акции
Источник материала: Tut.by
31-летний белорусский защитник рогачевского «Днепра» и бывший игрок «Крумкачей» Роман Гаев оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей). Игрок уже на свободе, сообщает корреспондент
Напомним, что вчера футболист был задержан на акции протеста. Футболиста доставили в Центральный РУВД Минска, а оттуда перевели в СИЗО города Жодино.
В Жодино также перевели легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина.
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31-летний белорусский защитник рогачевского «Днепра» и бывший игрок «Крумкачей» Роман Гаев оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей). Игрок уже на свободе,...
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