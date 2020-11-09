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Валерий Цепкало назвал условия переговоров с Лукашенко
Источник материала: Навiны
«Мы готовы к переговорам с Лукашенко, но условием переговоров должно быть освобождение политических заключенных — всех тех сотен людей, которые сегодня сидят в белорусских тюрьмах», — заявил бывший претендент на пост президента, член команды Светланы Тихановской Валерий Цепкало.
Об этом политик сказал, комментируя высказывания «некоторых товарищей», начинающих «от лица оппозиции» вести переговоры с Александром Лукашенко или его администрацией «в отношении Конституции, в отношении будущего Беларуси».
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«Сейчас же, когда встречи и дискуссии проходят лишь в СИЗО, когда по-прежнему на улицах наших городов люди не имеют возможности выразить свое конституционное право свободно выражать свое мнение, когда мы не знаем ничего в отношении новых дат выборов, когда идет нарушение Конституции Республики Беларусь и ее законов, в том числе в отношении массовых мероприятий, естественно, что те люди, которые от имени нас или кого бы то ни было говорят о ведении переговоров, — они являются либо лицемерами, либо мошенниками. И они не представляют никого, кроме самих себя», — подчеркнул Цепкало.
Ранее Юрий Воскресенский, выпущенный из СИЗО КГБ бывший член инициативной группы претендента на пост президента Виктора Бабарико, анонсировал начало на этой неделе «национального диалога» в формате круглого стола. Заявление было сделано в ходе жесткой дискуссии с членом президиума Координационного совета Павлом Латушко на российском телеканале «Дождь».
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«Мы готовы к переговорам с Лукашенко, но условием переговоров должно быть освобождение политических заключенных — всех тех сотен людей, которые сегодня сидят в...
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