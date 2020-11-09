|
В Минске 9 ноября прошла акция протеста пенсионеров и медиков - Марш мудрости
Источник материала: БДГ
Люди 9 ноября собрались у Красного костела и прошли по всему городу через центр.
Во время
Когда колонна проходила мимо здания СИЗО КГБ, где находится экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико (ему сегодня исполнилось 587 лет), участники марша поздравили его с днем рожденья и кричали «Свободу политзаключенным!»
Участники шествия скандировали «Руки прочь от наших детей!» и «Трибунал!». Проходя мимо КГБ, колонна скандировала: «Свободу политзаключенным!»
Пенсионеры и медики прошли по проспекту Независимости и Октябрьской площади и в 15:45 дошли до площади Победы.
Все это время за ними наблюдают силовики, а по улицам ездят микроавтобусы. О задержаниях пока что не сообщалось.
Пенсионеры выходят на акции протеста каждый понедельник, сегодня к ним присоединились медики, которые не смогли провести акцию 7 ноября – ее разогнали силовики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди 9 ноября собрались у Красного костела и прошли по всему городу через центр.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)