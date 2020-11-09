В Минске 9 ноября прошла акция протеста пенсионеров и медиков - Марш мудрости

Люди 9 ноября собрались у Красного костела и прошли по всему городу через центр.

Во время марша к ним подходил милиционер и в громкоговоритель кричал, что мероприятие – несанкционированное, и за него положено наказание. Участники акции отвечали ему «Пошел вон!» и «Уходи».

Когда колонна проходила мимо здания СИЗО КГБ, где находится экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико (ему сегодня исполнилось 587 лет), участники марша поздравили его с днем рожденья и кричали «Свободу политзаключенным!»

Участники шествия скандировали «Руки прочь от наших детей!» и «Трибунал!». Проходя мимо КГБ, колонна скандировала: «Свободу политзаключенным!»

Впереди колонны пенсионеров шла Нина Багинская с большим б-ч-б флагом. Возле здания МВД люди увидели, как она вошла в дверь министерства. На спине у нее была надпись «Свабоду народу».

Пенсионеры и медики прошли по проспекту Независимости и Октябрьской площади и в 15:45 дошли до площади Победы.

Все это время за ними наблюдают силовики, а по улицам ездят микроавтобусы. О задержаниях пока что не сообщалось.

Пенсионеры выходят на акции протеста каждый понедельник, сегодня к ним присоединились медики, которые не смогли провести акцию 7 ноября – ее разогнали силовики.