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Минфин США расширил санкции против Сирии и Гонконга

10.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство финансов США расширило в понедельник санкционные списки по Сирии, а также специальному административному району КНР Гонконгу.

По данным ведомства, в черные списки добавлены шесть сирийских граждан, в том числе два генерала и два парламентария, а также два гражданина Ливана. Санкции затронули 11 предприятий и организаций арабской республики, в частности министерство нефти и минеральных ресурсов и силы национальной обороны, передает ТАСС.

«Министерство финансов полно решимости продолжать оказание экономического давления на режим Асада и тех, кто его поддерживает, за репрессии, которые проводит этот режим, - приводятся в заявлении ведомства слова министра финансов США Стивена Мнучина. - Сегодняшняя мера дополняет международные усилия по принуждению режима Асада к прекращению войны, которую он разворачивает против собственного народа, и укрепляет продолжающуюся деятельность правительства США по достижению мирного политического урегулирования сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН».

В связанный с Гонконгом перечень добавлены четыре гражданина КНР.

 
 
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Министерство финансов США расширило в понедельник санкционные списки по Сирии, а также специальному административному району КНР Гонконгу.
 
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