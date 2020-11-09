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Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет

10.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что российский вертолет сбили азербайджанские военные.

Это произошло «в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны», сообщило ведомство.

В МИДе пояснили, что полет вертолета проходил в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы на фоне продолжающихся военных действий в Нагорном Карабахе. Также в Баку отметили, что вертолет летел в темное время суток и что воздушная техника ВВС России ранее не была замечена в этом районе, передает РБК.

Азербайджан «приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности». Баку также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

О крушении российского вертолета Ми-24 на территории Армении стало известно за час до заявления азербайджанской стороны. Крушение подтвердило Минобороны России. Оно заявило, что машину сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вблизи границы с Азербайджаном. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри. В ведомстве отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий.

В результате крушения погибли два члена экипажа, третий получил травмы средней степени тяжести.

«Вертолет не был на боевом курсе, поэтому не мог быть воспринят как угроза», — заявил РБК главный советник премьера Армении Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян. Он назвал произошедшее «актом агрессии на территории Армении».

Обстановка в районе боевых действий последние два дня остается напряженной. Азербайджан пытается установить контроль над городом Шуши (Шуша), который имеет стратегическое значение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о переходе города под контроль азербайджанских сил в воскресенье. На следующий день об этом же сообщили в Нагорном Карабахе.

Армянская сторона в воскресенье отрицала потерю Шуши. В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за город все еще идут.

 
 
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Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что российский вертолет сбили азербайджанские военные.
 
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