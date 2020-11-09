Источник материала: АФН

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера. Об этом президент написал в Twitter.

Главой Пентагона станет директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер.

«Крис будет отлично работать! Марк Эспер был уволен. Я хотел бы поблагодарить его за его службу», — написал Трамп в отдельном посте.

Эспер занимал должность министра обороны с июля 2019 года, передает РБК.

Кристофер Миллер возглавил Национальный контртеррористический центр в августе 2020 года. С 2018 по 2019 год он был специальным помощником президента и старшим директором по борьбе с терроризмом и транснациональными угрозами при Совете нацбезопасности. На этом посту он отвечал за разработку и реализацию политики на стратегическом уровне.

О планируемых перестановках в руководстве Минобороны США ранее писали американские СМИ, ссылаясь на источники. По их данным, отношения президента и министра обороны испортились на фоне разгона протестов движения Black Lives Matter летом. Трамп заявлял о намерениях использовать для этого военных на действительной службе, а Эспер не согласился с ним.

6 ноября NBC сообщил, что Марк Эспер подготовил заявление об отставке. Телеканал передал, что такое нередко бывает во время президентских выборов. Это позволяет президенту после объявления итогов голосования решить, принять заявление или продлить срок полномочий чиновника. Однако, отметил телеканал, в случае с Эспером увольнение было вполне ожидаемо.

СМИ также писали о планирующейся отставке директора ЦРУ Джины Хаспел.