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У Макея назвали Координационный совет организованной преступной группировкой

10.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси завуалированно назвал Координационный совет и другие действующие в эмиграции структуры белорусской оппозиции, включая различные профильные рабочие группы, фонды взаимопомощи, объявленные экстремистскими телеграм-каналы, организованной преступной группировкой.

Так, ведомство Макея сегодня выпустило сообщение, текст которого озадачил многих.

«9 ноября 2020 г. в МИД Беларуси проведена встреча с Временным Поверенным в делах Посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским.

Обсуждены вопросы международных договоров между Республикой Беларусь и Республикой Польша.

Особое внимание уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года.

Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь.

Польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории».

Не исключено, что автором креатива являются силовые структуры, по мнению которых, как собственно и всех представителей режима Лукашенко, деятельность белорусской оппозиции сравнима с деятельностью ОПГ. Есть исполнители, есть кукловоды, есть те, кто платит и есть заказчики.

Но вывод здесь один – на фоне не желающих сдуваться протестов (а сегодня вечером многие районы Минска не просто вышли, а прошлись мини-маршами) белорусские власти резко повышают ставки через возможное утяжеление уголовной ответственности в отношении политзаключенных, в особенности членов Координационного совета. Возможно, следует ожидать переквалификации уголовных статей, объявления в международный розыск находящихся в Польше и не только лидеров белорусской оппозиции.

Лукашенко пытается заставить оппозицию и их международных партнеров начать диалог: и не просто с властями, а непосредственно с ним и по его правилам.

Похоже, в Минске отчаянно ставили на победу иного персонажа на выборах в США…

 
Теги: Минск
 
 
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