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Беларусь объявила персонами нон-грата двух британских дипломатов

10.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти объявили персонами нон грата двух британских дипломатов. Сообщение МИД РБ было выдано в вечернем прайм-тайм белорусского зомбоящика.

Военный атташе Великобритании Уайт Бойкот Тимати и заместитель посла Лиза Тумвуд уже покинули территорию Беларуси.

"8 ноября 2020 года Министерством иностранных дел Беларуси ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси персонами нон грата", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Решение принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц», - отметил представитель МИД.

Белорусская сторона не уточнила детали политического скандала. В эфире прозвучало лишь, что по данным спецслужб эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов, но такое обвинение можно предъявить любому журналисту, блогеру, эксперту или аналитику.

 
 
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Белорусские власти объявили персонами нон грата двух британских дипломатов. Сообщение МИД РБ было выдано в вечернем прайм-тайм белорусского зомбоящика.
 
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