«Гродно-Азот» пытается запустить производство после аварийной остановки

Источник материала: АФН

Сотрудники ОАО "Гродно Азот" проводят пусковые операции в цехе "Аммиак-4" после аварийной остановки. Как сообщалось, утром был остановлен цех «Аммиак-4» с переводом излишков газа на аварийный факел.

Попытки запустить «Аммиак-4» привели к тому, что был полностью остановлен техпроцесс в цехе «Карбамид-4».

"В ходе пусковых операций в цехе "Аммиак-4" после внеплановой остановки оборудования, произошедшей утром 9 ноября в результате снижения уровня в паросборнике поз.109 произошла полная остановка цеха по группе блокировок АА. Вследствие этого был остановлен цех "Карбамид-4", - говорится в сообщении предприятия.

В настоящий момент в цехе "Аммиак-4" ведутся подготовительные операции по включению его в работу. "Во время проведения пусковых операций будет производиться сжигание технологических газов на факельной установке", - отмечается в сообщении.

«Карбамид-4» будут запускать только после того, как будет восстановлен нормальный технологический режим цеха "Аммиак-4".