Правозащитники признали политзаключенными 120 арестованных граждан Беларуси

Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 120 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

Так сегодня, «Весна» сообщила о признании блогера Эдуарда Пальчиса политическим заключенным.

Решение объявить Пальчиса, как и остальных политзаключенных, принято после того, как блогеру были предъявлены обвинения по ч. 1 статье 293 Уголовного кодекса (Организация массовых беспродков).

Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах.

Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь.

Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности.

Демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.