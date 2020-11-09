ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитники признали политзаключенными 120 арестованных граждан Беларуси

10.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 120 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

Так сегодня, «Весна» сообщила о признании блогера Эдуарда Пальчиса политическим заключенным.

Решение объявить Пальчиса, как и остальных политзаключенных, принято после того, как блогеру были предъявлены обвинения по ч. 1 статье 293 Уголовного кодекса (Организация массовых беспродков).

Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах.

Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь.

Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности.

Демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 120 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».
 
Новости дня
Новости разные
 
Как будут отдыхать и работать белорусы в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика