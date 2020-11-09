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Правозащитники признали политзаключенными 120 арестованных граждан Беларуси
Источник материала: АФН
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 120 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».
Так сегодня, «Весна» сообщила о признании блогера Эдуарда Пальчиса политическим заключенным.
Решение объявить Пальчиса, как и остальных политзаключенных, принято после того, как блогеру были предъявлены обвинения по ч. 1 статье 293 Уголовного кодекса (Организация массовых беспродков).
Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах.
Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь.
Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности.
Демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.
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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 120 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».
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