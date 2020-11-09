Совмин Беларуси утвердил переносы рабочих дней в 2021 году

Источник материала: АФН

Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2021 году, следует из постановления №635 от 9 ноября 2020 года № 635.

Согласно документу, рабочие дни в 2021 году переносятся с пятницы 8 января на субботу 16 января и с понедельника 10 мая на субботу 15 мая.

"Организации с учетом специфики производства (работы) могут переносить рабочие дни в ином порядке, не нарушая законодательства", - отмечается в сообщении.

Беларусь остается одной из редких стран региона, в которой выходной день не переносится на следующий рабочий день в случае, если на этот выходной выпадает государственный праздник.