|
Рабочие, студенты, медики, педагоги... Теперь дипкорпус: Беларусь выслала двух дипломатов Британии
Источник материала: Партизан
Об этом сообщил телеканал ОНТ
Два британских дипломата объявлены персонами нон грата в Беларуси,
МИД Беларуси назвал «деструктивным характером деятельности» британских подданных. Речь о военном атташе Великобритании Уайте Бойкоте Тимати и заместителе посла Лизе Тумвуд. Сообщается, британские дипломаты наблюдали за ходом акций протеста в Минске, встречались с правозащитниками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил телеканал ОНТ
|
Свежие газеты
Архив (Разное)