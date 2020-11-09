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Послушайте! «Моя молитва» от свободных купаловцев

10.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нас не зламіць! Потеряли работу, но не потеряли совести

Янка Купала написал стихотворение «Моя молитва» в 1912 году. Стихотворные строки проникнуты глубокой тревогой и беспокойством о будущем Беларуси.
«Мою молитву» критики называли «программным произведением белорусской литературы периода национального Возрождения». Связанный воедино и немного измененный текст двух одноименных стихов Янки Купалы «Моя молитва» – с 1906-го и 1912-го годов – был положен на музыку и исполнялся группой «Песняры». В этой версии звучал припев, взятый из стихотворения 1912 года.

Бывшие актеры Театра имени Янки Купалы, уволенные властями за свою гражданскую позицию, в эфире нашего телеканала по-новому переосмысливают белорусскую поэтическую классику, пишет belsat.eu
 
 
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Нас не зламіць! Потеряли работу, но не потеряли совести
 
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