Послушайте! «Моя молитва» от свободных купаловцев

Янка Купала написал стихотворение «Моя молитва» в 1912 году. Стихотворные строки проникнуты глубокой тревогой и беспокойством о будущем Беларуси.

«Мою молитву» критики называли «программным произведением белорусской литературы периода национального Возрождения». Связанный воедино и немного измененный текст двух одноименных стихов Янки Купалы «Моя молитва» – с 1906-го и 1912-го годов – был положен на музыку и исполнялся группой «Песняры». В этой версии звучал припев, взятый из стихотворения 1912 года.





пишет belsat.eu Бывшие актеры Театра имени Янки Купалы, уволенные властями за свою гражданскую позицию, в эфире нашего телеканала по-новому переосмысливают белорусскую поэтическую классику,belsat.eu



