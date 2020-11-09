«Били по кистям рук, ломали пальцы, много ЧМТ». Врачи сравнивают разгон 8 ноября с августовскими событиями

Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». Силовики вернулись к августовской жестокости. Задержанных снова избивали в автозаках, снова часами держали на холоде с поднятыми руками. В больницы снова стали привозить пострадавших.





Врач скорой помощи анонимно рассказала о том, что происходило в БСМП после разгона и задержаний участников протеста в Минске.









Собеседник говорит, что в этот раз травмы у пострадавших были однотипные – разбитые головы, поломанные ноги, руки, щиколотки.





«Травматологи нам помогали, гипсовали, так как были переломы осколочные и со смещением. Ребята говорили, что сначала силовики били по ногам – ломали их, чтобы человек упал, а потом добивали по голове», – рассказывает врач.





Пострадавшие рассказывали медикам, что их избивали при задержании, в бусах и в отделениях милиции. Машины скорой привозили людей из РУВД Минска. Но помощь смогли получить не все.

Не дают забирать избитых

«Дежурные по скорой говорили, что очень много избитых людей. Но силовики отдавали только тех, кто не мог подняться из-за сломанных ног, кто терял сознание или кого тошнило из-за травмы головы. Иногда говорили врачам, чтобы те перевязывали людей и оставляли их в отделениях милиции. Нет никакой правовой нормы, чтобы врачи могли забрать человека из милиции. Не дают забирать, не дают осматривать. Медиков даже не слушают».





Вчера все конвоиры были в балаклавах и вели себя нагло. «Медики больше для них – не авторитет абсолютно. Смотрят на нас озлобленно, хамят», – отметила врач.





Вчера в БСМП, по словам собеседника, привезли 15 пострадавших, среди них – троих девушек, две в возрасте 19-20 лет, третья – немного постарше. У них были травмы головы, а также синяки на груди и животе.





«Я сама была свидетелем в августе, когда силовики женщин били по животу, ниже живота, и говорили, чтобы не рожали отродья. Это геноцид – я иначе никак не могу это назвать. И вот опять такие же побои».





Родным становилось дурно

К пострадавшим приезжали близкие и родители. Некоторым становилось дурно, когда они видели, что силовики сделали с их детьми.





«Я не понимаю, чего эти в масках хотят добиться. Мне вчера родители говорили, что сами пойдут на следующий митинг вместо своих детей и уже не будут убегать», – говорит собеседник.





Глубокой ночью в БСМП, рассказывает врач, начали поступать люди с Окрестина. Последнего из пятерых привезли в пять часов утра: «У этого парня из-за травмы головы могла отслоиться сетчатка глаза. Эти ребята приехали без конвоя, поэтому после оказания помощи они смогли поехать домой, счастливые, что вырвались на свободу».

Нечто подобное было в августе

Сергей, который также работает в больнице скорой помощи, рассказывает, что от коллег из приемного отделения знает, что в ночь на 9-е ноября привозили много раненых.





«Было много людей и травмы – серьезные. Нечто подобное, как было в августе. Понятно, что травмы от взрывов не повезут к нам – отвезут по профилю в военный госпиталь. Были переломы – били по кистям рук, ломали пальцы. У нескольких людей ноги поломаны. Есть сотрясения, удары. Можно сравнить только с августом, много людей было и там, без перерыва обследовали, гипсовали, сшивали», – рассказал Сергей, врач больницы.

Пригрозили сломать и вторую ногу

21-летний Егор Фатыхов рассказал «Нашай Ніве» о своем задержании 8 ноября. Неизвестные с дубинками сломали ему ногу при задержании у стелы. Один из силовиков с криком: «Стой, сука!» догнал Егора, ударил дубинкой по ноге.





«Я упал, слетели очки, я пытался их найти. После я смог подняться, но сделал три шага и понял, что нога не в порядке. Ко мне подскочил тот жесиловик, сделал подсечку. Я упал. Меня ударили еще раз по ноге, с матами затянули флажки на руках. Повели вниз с горки. Я просился, чтобы они не так сильно меня наклоняли, потому что не мог наступать на ногу, в ответ мне пригрозили сломать еще и вторую ногу, – рассказывае Егор.





Его повели в автозак.





«Пока вели, я несколько раз падал, меня еще пару раз придушили. Угрожали: может, тебя нашим отдать на растерзание? Били по голове, когда не мог идти, тащили по земле, я стер ладони, – Фатыхов говорит, что до автозака его довели в полусознательном состоянии. – Я полез на коленях по ступенькам, внутри меня подхватил силовик».





Приехала скорая, с конвоем Егора увезли в больницу. В результате –закрытая ЧМТ, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей, раны на ладонях, рассечение губы, закрытый перелом малой берцовой кости. На ноге сделали операцию.

Что подталкивает власти к жестким действиям. Комментарий политолога Валерия Карбалевича

– Белорусские власти решили, что пришло время тотальной зачистки всего политического белорусского поля, и они включили такой репрессивный механизм. Потому что терпение Лукашенко лопается, ему трудно смотреть, как каждое воскресенье Беларусь превращается в такой праздник свободного народа. Власти почувствовали психологическую усталость людей, выходящих на протесты, и решили использовать подходящий момент, чтобы этот протест задушить. В регионах уже протест почти утих, поэтому можно местную милицию спокойно перебросить в Минск





Это трехмесячное противостояние – это такая борьба на истощение противника. Кто первый не выдержит напряжения, тот и проиграл. Можно предположить, что силы сотрудников МВД тоже на исходе, поэтому нужно поторопиться, чтобы одним махом покончить с протестами и наконец спокойно выдохнуть.





Можно полагать, что Лукашенко спешит, потому что понимает, что ситуация в экономике плохая – из-за ковида, других причин, политической нестабильности в Беларуси. Пока еще все не обвалилось, нужно спешить и быстрее все задушить. Потому что дальше будет еще хуже.









Ну и также возможно, что и Россия давит. Были разные гипотезы о том, что Путин дал Лукашенко ограниченное время, чтобы навести порядок, а Лукашенко в этот график не укладывается, поэтому сейчас он и форсирует эти события и хочет жестко задушить протест.





В некотором смысле это дает плоды. Задержанных много, как в августе. И людей выходит меньше на улицы. Насколько это долгосрочно, это другой вопрос, на который сегодня ответить невозможно.







