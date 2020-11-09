Календарь выходных и праздничных дней в 2021 году в Беларуси с учетом переносов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусское правительство утвердило график переносов рабочих дней в 2021 году. Изменения в производственном календаре коснулись недели на православное Рождество в январе и недели на Радуницу в мае.

Смотрите в инфографике Sputnik календарь праздничных и нерабочих дней 2021 года в Республике Беларусь с учетом переносов, а также список официальных нерабочих праздничных дней и официальных праздничных дней, которые не являются нерабочими.