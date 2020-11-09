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Календарь выходных и праздничных дней в 2021 году в Беларуси с учетом переносов
10.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусское правительство утвердило график переносов рабочих дней в 2021 году. Изменения в производственном календаре коснулись недели на православное Рождество в январе и недели на Радуницу в мае.
Смотрите в инфографике Sputnik календарь праздничных и нерабочих дней 2021 года в Республике Беларусь с учетом переносов, а также список официальных нерабочих праздничных дней и официальных праздничных дней, которые не являются нерабочими.
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Календарь праздничных и нерабочих дней в Республике Беларусь в 2021 году с учетом переносов – в инфографике Sputnik.
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