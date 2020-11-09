Курсы валют на 9 ноября: курс доллара 2.577, курс евро 3.0617, российский рубль 3.3442

Источник материала: Myfin

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Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.001 рубля до 2.577, что составило 0.04%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.001 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.008 (0.26%), на 9 ноября 2020 курс составил 3.0617. По итогам месяца евро вырос на 0.0213 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0077 рублей (0.23%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0023 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 41 121 100 12 565 100 32 665 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.535 – 2.575 рублей, курс продажи доллара 2.579 – 2.64. Евро можно было продать в диапазоне 3. – 3.058 рублей, купить – 3.064 – 3.12.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =77.5 (стоимость 1 доллара равна 77.5 российских рублей),

=77.5 (стоимость 1 доллара равна 77.5 российских рублей), EUR/USD =1.189 (1 евро стоит 1.189 доллар),

=1.189 (1 евро стоит 1.189 доллар), EUR/RUB =92.1 (92.1 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .