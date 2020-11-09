﻿ Курсы валют на 9 ноября: курс доллара 2.577, курс евро 3.0617, российский рубль 3.3442. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют на 9 ноября: курс доллара 2.577, курс евро 3.0617, российский рубль 3.3442

11.11.2020 13:13 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.001 рубля до 2.577, что составило 0.04%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.001 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.008 (0.26%), на 9 ноября 2020 курс составил 3.0617. По итогам месяца евро вырос на 0.0213 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0077 рублей (0.23%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0023 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
41 121 100 12 565 100 32 665 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.535 – 2.575 рублей, курс продажи доллара 2.579 – 2.64. Евро можно было продать в диапазоне 3. – 3.058 рублей, купить – 3.064 – 3.12.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=77.5 (стоимость 1 доллара равна 77.5 российских рублей),
  • EUR/USD=1.189 (1 евро стоит 1.189 доллар),
  • EUR/RUB=92.1 (92.1 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 ноября 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.577, курс евро 3.0617, курс российского рубля (100 RUB)...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вчера в Минске сбили двух пешеходов. В обоих случаях они нарушили ПДД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика