Вице-президент Международной федерации хоккея прокомментировал задержания белорусских спортсменов

Источник материала: Tut.by

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола рассказал в интервью Iltalehti , как организация готовится к рассмотрению вопроса о возможном переносе чемпионата мира из Минска.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам, Калервы эксперты подготовили 100-страничный отчет, на основании которого может быть принято решение. При этом окончательного вердикта 16 ноября может и не быть. В составлении доклада участвуют специалисты разных сфер, в том числе политики и врачи.

При этом в ИИХФ еще раз подчеркивают, что не будут лишать Беларусь чемпионата по политическим причинам. Также на решение не смогут влиять спонсоры.

— Спонсоры здесь ни при чем. Куда важнее то, что в ИИХФ до сих пор существуют разные мнения на этот счет.

Калерва также прокомментировал задержание белорусских спортсменов, включая хорошо известного в Финляндии серебряного призера Олимпиады-2008 Андрея Кравченко.

— Главным вопросом является не политический аспект, а безопасность. Задержания спортсменов? Надеюсь, эта информация дойдет до Швейцарии.

Напомним, что в воскресенье были задержаны белорусские спортсмены Андрей Кравченко, Иван Ганин. Роман Гаев и Андрей Щербатюк.

Ранее в ИИХФ заявили, что не будут переносить чемпионат из-за политики, но «не повезут турнир в страну, где царит хаос и революция».