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Вице-президент Международной федерации хоккея прокомментировал задержания белорусских спортсменов
Источник материала: Tut.by
Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола рассказал в интервью
По словам, Калервы эксперты подготовили 100-страничный отчет, на основании которого может быть принято решение. При этом окончательного вердикта 16 ноября может и не быть. В составлении доклада участвуют специалисты разных сфер, в том числе политики и врачи.
При этом в ИИХФ еще раз подчеркивают, что не будут лишать Беларусь чемпионата по политическим причинам. Также на решение не смогут влиять спонсоры.
— Спонсоры здесь ни при чем. Куда важнее то, что в ИИХФ до сих пор существуют разные мнения на этот счет.
Калерва также прокомментировал задержание белорусских спортсменов, включая хорошо известного в Финляндии серебряного призера Олимпиады-2008 Андрея Кравченко.
— Главным вопросом является не политический аспект, а безопасность. Задержания спортсменов? Надеюсь, эта информация дойдет до Швейцарии.
Напомним, что в воскресенье были задержаны белорусские спортсмены Андрей Кравченко, Иван Ганин. Роман Гаев и Андрей Щербатюк.
Ранее в ИИХФ заявили, что не будут переносить чемпионат из-за политики, но «не повезут турнир в страну, где царит хаос и революция».
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Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола рассказал в интервью Iltalehti, как организация готовится к рассмотрению вопроса о возможном...
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