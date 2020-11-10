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Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении военных действий

10.11.2020 06:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Премьер Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по его словам, это было крайне тяжелым решением для него.

«Уважаемые граждане, братья и сестры, лично для меня и для всех нас принял крайне тяжелое решение. Вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 1.00, — написал он. — Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами. Преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, убийцами, генералами, волонтерами, которые защищали и защищали родину своей жизнью».

Позже стало известно, что в Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев, пишут «РИА-Новости» со ссылкой на российского президента Владимира Путина.

— Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года, —  сказал Путин.

Он выразил надежду, что «достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов».

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Премьер Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в...
 
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