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Кто-то из Беларуси может выиграть $158 млн в Powerball в эту среду
10.11.2020 06:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В ночь со среды 11 ноября на четверг, знаменитая американская лотерея разыграет огромный по сегодняшним меркам джекпот, 158 миллионов долларов.
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Джекпот лотереи Powerball вырос с 20 миллионов до 158 миллионов долларов. По мере роста суммы джекпота в США разрастается и лотерейная лихорадка: билеты по цене два доллара скупаются в США в огромных количествах.
В ходе минувшего в субботу тиража лотереи Powerball выпали номера 14, 16, 37, 48, 58, 18. Приз аккумулировал, поскольку никому из участников тиража не посчастливилось угадать выигрышную комбинацию целиком.
Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Однако, если отправиться в США из Беларуси, чтобы приобрести лотерейные билеты сегодня не вариант, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Америка.
Действительны ли лотерейные билеты Powerball, купленные в Беларуси?
В соответствии с правилами Powerball, лотерейный билет должен быть приобретен в Соединенных Штатах, и не покидать территорию страны. Сайт theLotter имеет представителей в США, которые покупают официальные билеты от имени клиентов с выбранными ими номерами. Затем билеты сканируются и загружаются в учетную запись клиента на сайте. Эта скан-копия служит подтверждением того, что билет является собственностью игрока. Физическая копия билета хранится в сейфе в США. Таким образом, все требования организаторов оказываются выполнены, и лотерейный билет является действительным!
Что надо сделать, чтобы побороться за джекпот в $158 млн из Беларуси?
Процесс покупки билета очень прост, и занимает считанные минуты:
Вот и все! Все что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!
theLotter появился на рынке чуть менее 20 лет назад. За это время игроки сайта выиграли почти $100 млн в лотерейных призах. Рекордсменкой сайта является панамская пенсионерка Аура Д., выигравшая $30 млн в Лото Флориды.
Не теряйте время! Джекпот Powerball может быть сорван в любой момент! Посетите theLotter.com, чтобы
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В ночь со среды 11 ноября на четверг, знаменитая американская лотерея разыграет огромный по сегодняшним меркам джекпот, 158 миллионов долларов.
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