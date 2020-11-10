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Минск объявил персонами нон грата двух британских дипломатов

10.11.2020 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании и Северной Ирландии — заместителя посла Лиcу Тамвуд и военного атташе Тимофи Уайт-Бойкота. Оба дипломата 9 ноября покинули страну, сообщается в сюжете вечерних новостей телеканала ОНТ.

Минск объявил персонами нон грата двух британских дипломатов

Минск объявил персонами нон грата двух британских дипломатов

«8 ноября 2020 года МИД Республики Беларусь ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь персонами нон грата», — сообщил в телеэфире пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

Он заявил, что это решение «является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц».

«Никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Конкретные примеры деятельности, несовместимой с дипломатической, представитель МИД не назвал.

 

За что выдворили дипломатов. Версия ОНТ

За кадром в сюжете при этом утверждалось, что, «по данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов, МИД в свою очередь пояснил: это выходит за рамки их обязанностей».

В сюжете были показаны кадры воскресного Марша народовластия в столице в районе проспекта Победителей и крупным планом через стекло кофейни — предположительно британские дипломаты, наблюдавшие за шествием на первом этаже изнутри здания. Когда они вышли из здания, сотрудник с микрофоном без обозначения принадлежности к телеканалу начал задавать им вопросы, но ответы в кадре не прозвучали.

Далее практически весь четырехминутный сюжет состоит из съемки крупным планом, как люди, названные за кадром Тамвуд и Уайт-Бойкотом, идут по центру столицы — до пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина.

«По имеющимся данным, с мая этого года дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных и общественных правозащитных организаций, а также неправительственных структур, — заявил за кадром один из авторов сюжета. — А еще военный атташе Великобритании неоднократно по-тихому посещал регионы все с той же целью».

В сюжете утверждается, что «в июле представителю оборонного ведомства белорусские коллеги уже выносили предупреждения, но все они были проигнорированы». «К слову, у господина Тимофи это не первый опыт. Кадровый разведчик также был замечен в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке и Украине, причем тоже в гуще событий», — было сказано за кадром.

«Что касается заместителя посла Великобритании, она координировала работу журналистов брюссельского бюро Би-би-си, по имеющимся данным, прибывших в Беларусь для освещения работы предвыборного штаба Тихановской, а также протестов», — отмечается в сюжете.

Действия дипломатов в Беларуси в материале названы «вмешательством во внутренние дела государства».

В финале сюжета показаны кадры, снятые на одном из сухопутных пунктов пропуска через белорусскую границу в понедельник около 15:00. На них автомобиль, за рулем которого предположительно находился Уайт-Бойкот, а в салоне — его семья, пересекает границу на выезд.

 

Первая реакция Лондона

«Выдворение из Беларуси двух британских дипломатов за законное наблюдение за акциями протеста является абсолютно необоснованным», — написал на своей странице в «Твиттере» министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Как заявил дипломат, «Лукашенко не может скрыть притеснение собственного народа». «Единственный путь — это свободные и справедливые выборы и привлечение к ответственности тех, кто виновен в насилии в отношении демонстрантов», — отметил он, комментируя политическую ситуацию в Беларуси.

 
Теги: Новости
 
 
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Беларусь объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании и Северной Ирландии — заместителя посла Лиcу Тамвуд и военного атташе Тимофи...
 
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