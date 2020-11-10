Минск объявил персонами нон грата двух британских дипломатов

Беларусь объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании и Северной Ирландии — заместителя посла Лиcу Тамвуд и военного атташе Тимофи Уайт-Бойкота. Оба дипломата 9 ноября покинули страну, сообщается в сюжете вечерних новостей телеканала ОНТ.









«8 ноября 2020 года МИД Республики Беларусь ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь персонами нон грата», — сообщил в телеэфире пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

Он заявил, что это решение «является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц».

«Никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Конкретные примеры деятельности, несовместимой с дипломатической, представитель МИД не назвал.

За что выдворили дипломатов. Версия ОНТ

За кадром в сюжете при этом утверждалось, что, «по данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов, МИД в свою очередь пояснил: это выходит за рамки их обязанностей».

В сюжете были показаны кадры воскресного Марша народовластия в столице в районе проспекта Победителей и крупным планом через стекло кофейни — предположительно британские дипломаты, наблюдавшие за шествием на первом этаже изнутри здания. Когда они вышли из здания, сотрудник с микрофоном без обозначения принадлежности к телеканалу начал задавать им вопросы, но ответы в кадре не прозвучали.

Далее практически весь четырехминутный сюжет состоит из съемки крупным планом, как люди, названные за кадром Тамвуд и Уайт-Бойкотом, идут по центру столицы — до пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина.

«По имеющимся данным, с мая этого года дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных и общественных правозащитных организаций, а также неправительственных структур, — заявил за кадром один из авторов сюжета. — А еще военный атташе Великобритании неоднократно по-тихому посещал регионы все с той же целью».

В сюжете утверждается, что «в июле представителю оборонного ведомства белорусские коллеги уже выносили предупреждения, но все они были проигнорированы». «К слову, у господина Тимофи это не первый опыт. Кадровый разведчик также был замечен в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке и Украине, причем тоже в гуще событий», — было сказано за кадром.

«Что касается заместителя посла Великобритании, она координировала работу журналистов брюссельского бюро Би-би-си, по имеющимся данным, прибывших в Беларусь для освещения работы предвыборного штаба Тихановской, а также протестов», — отмечается в сюжете.

Действия дипломатов в Беларуси в материале названы «вмешательством во внутренние дела государства».

В финале сюжета показаны кадры, снятые на одном из сухопутных пунктов пропуска через белорусскую границу в понедельник около 15:00. На них автомобиль, за рулем которого предположительно находился Уайт-Бойкот, а в салоне — его семья, пересекает границу на выезд.

Первая реакция Лондона

«Выдворение из Беларуси двух британских дипломатов за законное наблюдение за акциями протеста является абсолютно необоснованным», — написал на своей странице в «Твиттере» министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Как заявил дипломат, «Лукашенко не может скрыть притеснение собственного народа». «Единственный путь — это свободные и справедливые выборы и привлечение к ответственности тех, кто виновен в насилии в отношении демонстрантов», — отметил он, комментируя политическую ситуацию в Беларуси.