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Выбираем лучшие тарифы A1, МТС и life:)

10.11.2020 08:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С момента выхода нашего предыдущего гайда по операторским тарифам прошло больше полугода. За это время изменилось немногое, но кое-какие заметные нововведения все же появились. Во-первых, очень многие тарифные планы подорожали. Во-вторых, появились новые предложения. В-третьих, полгода назад мало кто мог предположить, что для нас таким важным станет VPN.

Как и прежде, мы рассматриваем только самые востребованные тарифы, ориентированные на обладателей смартфонов. То есть в абонплату должно быть включено хотя бы 500 МБ мобильного трафика, но и сталкиваться с ограничениями в общении вы не должны. О предложениях сугубо для «разговорчивых» абонентов, а также о специальных ТП, ориентированных на определенные категории людей (молодежь, пенсионеры), поговорим в следующий раз. Акции и разовые бонусы для новых абонентов по-прежнему не учитывались.

Подешевле (до 10 рублей)

На этот раз в самой бюджетной категории произошли заметные изменения. Еще полгода назад здесь было пять предложений, но после недавних подорожаний осталось лишь три. Забавно, что два из них — от A1, который когда-то считался дорогим оператором.

Выбираем лучшие тарифы A1, МТС и life:)

A1. Самое доступное предложение от МТС из-за подорожания окончательно переместилось в категорию «дороже 10 рублей», поэтому отдуваться приходится в основном A1. Этой компании пока удается удерживать в рамках 10 рублей предложения «Стартовый» и «Привет. Звонки + интернет». Не исключено, что после следующего повышения цен о тарифах дешевле 10 рублей придется забыть окончательно.

life:). У этого оператора на 2 рубля подорожал «Голос 2», поэтому он выбыл из категории «дешевле 10 рублей». Остался лишь «Шейк Мини». Абонплата на него осталась прежней — неплохо за 5 ГБ трафика и 300 минут во все сети.

Выбираем лучшие тарифы A1, МТС и life:)

Доступно (до 15 рублей)

Сюда переместились два тарифа, которые когда-то вписывались в 10 рублей. В итоге категория «до 15 рублей» стала одной из самых насыщенных разными предложениями. Стоит также отметить, что многие провайдеры здесь предлагают безлимитный трафик при использовании различных мессенджеров, в том числе Telegram. Однако при использовании VPN (что до сих пор актуально для многих пользователей) толку от такого бонуса нет.

Выбираем лучшие тарифы A1, МТС и life:)

МТС. Еще полгода назад этот оператор не был представлен здесь. Теперь же тарифный план «Супер» стоит почти 11 рублей. На фоне конкурентов смотрится скромнее всего: лишь 1 ГБ трафика, 200 минут внутри сети и никаких включенных в абонплату звонков в другие сети. Из преимуществ — самая низкая абонентская плата.

A1. «Комфорт S» дороже конкурента на 2 рубля. За них получаем дополнительно 60 минут звонков в другие сети, а также внутрисетевой безлимит.

life:). Этот оператор представлен очень широко. При этом предложения «Стоо», «Шейк» и «йо 1200» за полгода не изменились. А вот перешедший к ним ТП «Голос 2» по цене создает конкуренцию для «Стоо». Между ними разница в 40 копеек и ключевое отличие: «Голос 2» мало подходит для потребителей мобильного трафика (включен всего 1 ГБ) и больше ориентирован на тех, кто любит поговорить с абонентами других операторов (безлимитное общение). Нам кажется, что после существенного подорожания «Голос 2» стал не очень интересен даже для неопытных пользователей смартфонов.

Выбираем лучшие тарифы A1, МТС и life:)

Еще не жалко, но есть вопросы (около 20—25 рублей)

Любопытно, что тарифов с абонплатой от 15 до 20 рублей практически не осталось: почти все они перешагнули 20-рублевый барьер. Сюда вписывается разве что Play от life:), но чисто номинально. В целом же это наиболее интересная категория, где все три оператора готовы предложить абонентам свои условно безлимитные тарифы.

Выбираем лучшие тарифы A1, МТС и life:)

МТС. С «Супер 10» все понятно: 400 минут во все сети и 10 ГБ трафика за 22 рубля с копейками. Куда интереснее обстоят дела с тарифом «Безлимитище+». Вообще-то, сайт оператора утверждает, что подключение на это предложение доступно только до 16 ноября. Такое было и раньше, но оператор всегда продлял срок. Скорее всего, если принять во внимание наличие конкурентных предложений у других провайдеров, так случится и на этот раз: сроки подключения на «Безлимитище+» в очередной раз продлят.

«Безлимитище+», как и «Супер 10», предлагает 400 минут звонков во все сети и, что главное, безлимитный доступ в сеть. Но тут есть ограничения. Во-первых, никаких торрентов. Во-вторых, онлайн-видео можно смотреть только в разрешении 720p. В-третьих, бесплатно на другие устройства можно раздавать всего 100 МБ трафика, а все, что выше, — за 50 копеек в сутки.

A1. С эмтээсовским «Супер 10» конкурирует «Комфорт M». Стоит он немного дешевле, но при этом предлагает внутрисетевой безлимит (у МТС такого нет). Кроме того, здесь 120 минут вызовов в другие сети, тогда как у МТС — 400 на все. По интернету паритет.

С «Безлимитищем+» конкурирует ТП «Без лимита». Он на 41 копейку дороже, но вместо 400 минут во все сети предлагает 500. Что касается интернета, то условия похожие: никаких торрентов, а онлайн-видео — с ограничением 480p. Правда, бесплатно раздавать интернет вообще нельзя, даже 100 МБ в день — нужно подключать отдельную услугу за те же 50 копеек в сутки, что у МТС.

life:). У этого оператора два очень похожих тарифа: Play и относительно новое предложение «Все включено». При стартовых условиях оба предлагают безлимитное общение. Только у Play 50 ГБ интернета (плюс ворох каких-то бесплатных подписок), а у «Все включено» — 100 ГБ на неограниченной скорости, а дальше она снижается до 512 Кбит/с, плюс блокируются торренты.

Прикол в том, что к Play можно подключить услугу «Безлимит интернета» за 99 копеек в месяц, получив тем самым неограниченный доступ в сеть. При этом такое предложение все равно будет стоить на 1 рубль дешевле, чем новинка «Все включено». Очевидно, что тарифы конфликтуют друг с другом, причем у нового преимуществ не видно. Скорее всего, Play вскоре могут отправить в архив.

Выбираем лучшие тарифы A1, МТС и life:)

Дорого (30—40 рублей)

В дорогом сегменте ничего, кроме цен, не изменилось. Оба оператора синхронно повысили тарифы, что, впрочем, никак не сказалось на расстановке сил.

Выбираем лучшие тарифы A1, МТС и life:)

По-прежнему конкурируют между собой «Супер 25» и «Комфорт L». Предложение от МТС немного дороже, а базовый набор включенных в абонплату услуг одинаковый. Из незначительных отличий — безлимит на YouTube и подписка на ivi у МТС и подписка на Voka у A1.

«Супер max 50» и «Комфорт XL» тоже похожи, но на этот раз ТП от МТС выглядит выгоднее: трафика больше, а абонплата почти на 4 рубля ниже.

Мажорно

Самые дорогие и далеко не самые интересные тарифы, которыми немногие абоненты пользуются разве что по привычке. Для большинства людей прелести этих предложений не выделяются на фоне более доступных тарифов. Попадаются и вовсе казусные ситуации, когда тот же Ultra от МТС предлагает меньше минут и трафика, чем «Супер max 50», но при этом заметно дороже него. Разве что регулярно звонить по телефону за границу в воскресенье?

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С момента выхода нашего предыдущего гайда по операторским тарифам прошло больше полугода. За это время изменилось немногое, но кое-какие заметные нововведения все...
 
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