Выбираем лучшие тарифы A1, МТС и life:)

Источник материала: Onliner С момента выхода нашего предыдущего гайда по операторским тарифам прошло больше полугода. За это время изменилось немногое, но кое-какие заметные нововведения все же появились. Во-первых, очень многие тарифные планы подорожали. Во-вторых, появились новые предложения. В-третьих, полгода назад мало кто мог предположить, что для нас таким важным станет VPN.

Как и прежде, мы рассматриваем только самые востребованные тарифы, ориентированные на обладателей смартфонов. То есть в абонплату должно быть включено хотя бы 500 МБ мобильного трафика, но и сталкиваться с ограничениями в общении вы не должны. О предложениях сугубо для «разговорчивых» абонентов, а также о специальных ТП, ориентированных на определенные категории людей (молодежь, пенсионеры), поговорим в следующий раз. Акции и разовые бонусы для новых абонентов по-прежнему не учитывались.

Подешевле (до 10 рублей)

На этот раз в самой бюджетной категории произошли заметные изменения. Еще полгода назад здесь было пять предложений, но после недавних подорожаний осталось лишь три. Забавно, что два из них — от A1, который когда-то считался дорогим оператором.





A1. Самое доступное предложение от МТС из-за подорожания окончательно переместилось в категорию «дороже 10 рублей», поэтому отдуваться приходится в основном A1. Этой компании пока удается удерживать в рамках 10 рублей предложения «Стартовый» и «Привет. Звонки + интернет». Не исключено, что после следующего повышения цен о тарифах дешевле 10 рублей придется забыть окончательно.

life:). У этого оператора на 2 рубля подорожал «Голос 2», поэтому он выбыл из категории «дешевле 10 рублей». Остался лишь «Шейк Мини». Абонплата на него осталась прежней — неплохо за 5 ГБ трафика и 300 минут во все сети.





Доступно (до 15 рублей)

Сюда переместились два тарифа, которые когда-то вписывались в 10 рублей. В итоге категория «до 15 рублей» стала одной из самых насыщенных разными предложениями. Стоит также отметить, что многие провайдеры здесь предлагают безлимитный трафик при использовании различных мессенджеров, в том числе Telegram. Однако при использовании VPN (что до сих пор актуально для многих пользователей) толку от такого бонуса нет.





МТС. Еще полгода назад этот оператор не был представлен здесь. Теперь же тарифный план «Супер» стоит почти 11 рублей. На фоне конкурентов смотрится скромнее всего: лишь 1 ГБ трафика, 200 минут внутри сети и никаких включенных в абонплату звонков в другие сети. Из преимуществ — самая низкая абонентская плата.

A1. «Комфорт S» дороже конкурента на 2 рубля. За них получаем дополнительно 60 минут звонков в другие сети, а также внутрисетевой безлимит.

life:). Этот оператор представлен очень широко. При этом предложения «Стоо», «Шейк» и «йо 1200» за полгода не изменились. А вот перешедший к ним ТП «Голос 2» по цене создает конкуренцию для «Стоо». Между ними разница в 40 копеек и ключевое отличие: «Голос 2» мало подходит для потребителей мобильного трафика (включен всего 1 ГБ) и больше ориентирован на тех, кто любит поговорить с абонентами других операторов (безлимитное общение). Нам кажется, что после существенного подорожания «Голос 2» стал не очень интересен даже для неопытных пользователей смартфонов.





Еще не жалко, но есть вопросы (около 20—25 рублей)

Любопытно, что тарифов с абонплатой от 15 до 20 рублей практически не осталось: почти все они перешагнули 20-рублевый барьер. Сюда вписывается разве что Play от life:), но чисто номинально. В целом же это наиболее интересная категория, где все три оператора готовы предложить абонентам свои условно безлимитные тарифы.





МТС. С «Супер 10» все понятно: 400 минут во все сети и 10 ГБ трафика за 22 рубля с копейками. Куда интереснее обстоят дела с тарифом «Безлимитище+». Вообще-то, сайт оператора утверждает, что подключение на это предложение доступно только до 16 ноября. Такое было и раньше, но оператор всегда продлял срок. Скорее всего, если принять во внимание наличие конкурентных предложений у других провайдеров, так случится и на этот раз: сроки подключения на «Безлимитище+» в очередной раз продлят.

«Безлимитище+», как и «Супер 10», предлагает 400 минут звонков во все сети и, что главное, безлимитный доступ в сеть. Но тут есть ограничения. Во-первых, никаких торрентов. Во-вторых, онлайн-видео можно смотреть только в разрешении 720p. В-третьих, бесплатно на другие устройства можно раздавать всего 100 МБ трафика, а все, что выше, — за 50 копеек в сутки.

A1. С эмтээсовским «Супер 10» конкурирует «Комфорт M». Стоит он немного дешевле, но при этом предлагает внутрисетевой безлимит (у МТС такого нет). Кроме того, здесь 120 минут вызовов в другие сети, тогда как у МТС — 400 на все. По интернету паритет.

С «Безлимитищем+» конкурирует ТП «Без лимита». Он на 41 копейку дороже, но вместо 400 минут во все сети предлагает 500. Что касается интернета, то условия похожие: никаких торрентов, а онлайн-видео — с ограничением 480p. Правда, бесплатно раздавать интернет вообще нельзя, даже 100 МБ в день — нужно подключать отдельную услугу за те же 50 копеек в сутки, что у МТС.

life:). У этого оператора два очень похожих тарифа: Play и относительно новое предложение «Все включено». При стартовых условиях оба предлагают безлимитное общение. Только у Play 50 ГБ интернета (плюс ворох каких-то бесплатных подписок), а у «Все включено» — 100 ГБ на неограниченной скорости, а дальше она снижается до 512 Кбит/с, плюс блокируются торренты.

Прикол в том, что к Play можно подключить услугу «Безлимит интернета» за 99 копеек в месяц, получив тем самым неограниченный доступ в сеть. При этом такое предложение все равно будет стоить на 1 рубль дешевле, чем новинка «Все включено». Очевидно, что тарифы конфликтуют друг с другом, причем у нового преимуществ не видно. Скорее всего, Play вскоре могут отправить в архив.





Дорого (30—40 рублей)

В дорогом сегменте ничего, кроме цен, не изменилось. Оба оператора синхронно повысили тарифы, что, впрочем, никак не сказалось на расстановке сил.





По-прежнему конкурируют между собой «Супер 25» и «Комфорт L». Предложение от МТС немного дороже, а базовый набор включенных в абонплату услуг одинаковый. Из незначительных отличий — безлимит на YouTube и подписка на ivi у МТС и подписка на Voka у A1.

«Супер max 50» и «Комфорт XL» тоже похожи, но на этот раз ТП от МТС выглядит выгоднее: трафика больше, а абонплата почти на 4 рубля ниже.

Мажорно

Самые дорогие и далеко не самые интересные тарифы, которыми немногие абоненты пользуются разве что по привычке. Для большинства людей прелести этих предложений не выделяются на фоне более доступных тарифов. Попадаются и вовсе казусные ситуации, когда тот же Ultra от МТС предлагает меньше минут и трафика, чем «Супер max 50», но при этом заметно дороже него. Разве что регулярно звонить по телефону за границу в воскресенье?



