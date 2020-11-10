Бывшего начальника ГАИ задержали на митинге. Родственники подозревают «особое отношение»

Источник материала: Onliner «Сережа — человек, для которого „справедливость“ никогда не была просто словом, — говорит его жена Анна. — За много лет службы у него накопилось немало наград, в том числе за подписями экс-министра внутренних дел Караева, президента Лукашенко. Но в один момент все это стало неважным: в первую очередь для нового поколения его коллег». «Сережей» женщина называет того, к кому еще 15 лет назад обращались не иначе как Сергей Викторович, начальник ГАИ Минской области, полковник милиции. По словам Анны, после задержания его держали в карцере, а в день освобождения после отбытия суток загадочным образом вновь отправили в ЦИП на Окрестина.





Как было

«В 2005 году МВД распространило приказ „О вежливом и внимательном отношении сотрудников ОВД и военнослужащих ВВ к гражданам“, — Анна начинает разговор издалека. — Глядя на происходящее сейчас, на действия силовиков на улицах, кажется, документ с таким названием — из другой реальности. Но в годы службы Сергей руководствовался им. И от коллег-подчиненных требовал ему следовать. В 2008 году он ушел со службы по состоянию здоровья. Но и после выхода в отставку не мог игнорировать нарушения закона».





В качестве примера Ольга, дочь бывшего начальника ГАИ, приводит историю 2011 года: «Отец шел по авторынку в Ждановичах, присматривал мне машину. И в какой-то момент заметил попытку грабежа. Мужчина, у которого выхватили сумку, как говорят, остолбенел, опешил. А папа побежал за преступником. Он довольно долго преследовал неизвестного — перепрыгнул через два высоких забора, ограждающих проезжую часть ул. Тимирязева. В итоге вора ему удалось остановить у забора рядом с железной дорогой. Вместе со случайным очевидцем отцу удалось задержать злоумышленника. В сумке оказалось 10 тысяч долларов и 260 тысяч российских рублей, всю сумму вернули владельцу — гостю из России».





В качестве документальных свидетельств заслуг отца Ольга демонстрирует толстую папку с удостоверениями о присвоении наград. Обращает внимание на подписи: под приказом о вручении медали «100 лет милиции» — автограф Караева, под указом о награде «За отличие в охране общественного порядка» — Лукашенко.















Как стало

«То, что творится сейчас в стране и Минске, совершенно с ним несопоставимо, неприемлемо для него как офицера, — слово вновь берет Анна, супруга бывшего начальника ГАИ. — Я имею в виду в первую очередь действия силовиков. То, к чему он стремился, требуя знать приказ „О вежливом отношении к гражданам“ наизусть, было разрушено. Сложно описать чувства человека, созидавшего идею взаимоуважения и увидевшего, как все его устремления, вся его многолетняя работа в этом ключе была обесценена за пару месяцев (если не сказать за пару августовских дней). Считаю, не только тот приказ утратил силу, все законы и Конституция сейчас утратили силу. Сережа лично писал несколько официальных писем Караеву, до недавнего времени возглавлявшему МВД. Как ветеран ОВД предлагал организовать диалог, чтобы решить накопившиеся проблемы в обществе. Получил отписки. Конечно, в воскресенье, 11 октября, он оказался в месте проведения „Марша гордости“ неслучайно».





— Насколько мне известно, он вышел из двора и сразу попал в толпу, убегающую от людей в черном по пр. Машерова. Силовиков было очень много. Там находился металлический забор в месте проведения работ. Сережа прикрывал собой женщин, чтобы не случилась давка. В итоге он и еще несколько человек оказались прижаты к этой железной сетке. Налетел ОМОН, сотрудники размахивали дубинками. Били по людям не все, но некоторым досталось. В итоге всех пойманных поставили лицом к стенке, но забрали только мужчин. Муж при опросах не скрывал, что ранее работал в органах. Позже, на суде, свидетель расскажет, что видел Сережу на пр. Победителей кричащим лозунги и размахивающим флагом. Возражения были проигнорированы. Считаю, дела сейчас массово фальсифицируют. Итог тот же: 23.34 и 15 суток. Конечно, для человека, верившего в справедливость, это был удар.





Но главные потрясения, по словам Анны, ждали ее семью потом: «Оказалось, для бывших и действующих сотрудников ОВД „в тюрьме“ припасены особые условия. Как я говорила, он в свое время ушел со службы по состоянию здоровья — развился неврит лицевого нерва. На Окрестина все усугубилось. Что там с ним происходило, мы достоверно не знаем, но 15 октября он попал в госпиталь МВД с подозрением на инсульт, с гипертоническим кризом, болями в сердце из-за повышенного давления. Как далее нам стало известно, Сергей находился в карцере, чем, мы считаем, и обусловлено ухудшение состояния его здоровья. Оперативно получить хоть какую-то информацию о его состоянии от администрации госпиталя было невозможно, передачи не принимали. С таким диагнозом в нормальное время лечение заняло бы около двух недель. Сергея же выписали через три дня. В итоге мы добились только письменного ответа на простой вопрос „что с мужем?“. Он пришел 23 октября. В документе перечислены экстренные показания бригады скорой помощи, а под конец фигурирует вызвавшая ужас фраза: „Хирургу пациент сообщил, что 11 октября 2020 года был избит неизвестными личностями в масках. Выявлены ушибы на на бедрах, ссадины на запястьях“».





Что продолжается

Спустя 15 суток после задержания Сергея Викторовича семья приехала встречать его к ЦИП на Окрестина. «Его все не выпускали, мы начали волноваться, — вспоминает Ольга. — Через полчаса вновь подошли к проходной. Там сказали, мол, такого у нас нет. Мы, конечно, возмутились. Сотрудники перепроверили и сообщили, что он в Советском РУВД. И тогда я сразу поняла, что будет дальше: все по второму кругу».





«На него был составлен новый протокол по статье 23.4 КоАП РБ, — уточняет Анна. — Это „Неповиновение“. Якобы он через 10 минут после освобождения как-то переместился с 1-го переулка Окрестина на пер. Коласа. А это около 4,5 километра. На вопрос, как он там оказался, ответ был „Не могу сказать. На меня оказывают давление“. Судья сама нашла как выйти из положения, сказала: „Вам, наверное, было плохо, вы, возможно, не помните“. Муж согласился с этой версией. По данным суда, у здания РУВД Сережа отказался предъявлять документы и оказал сопротивление сотруднику милиции. Сам он во время заседания пояснил, что действительно оказался у РУВД Советского района, на просьбу показать документы собирался достать пенсионное удостоверение, но произошло недопонимание и как итог — задержание. В качестве наказания вновь назначили 15 суток ареста. Ходатайство о выборе другой меры с учетом состояния здоровья отклонили. О том самом „особом отношении“ стало известно как раз перед заседанием по второму делу — он сказал адвокату, что первый срок провел в карцере в ужасных условиях. В чем особенность? Например, мы возили воду — было сказано, в камере ее нет. Но позже бутыль не приняли, заверив, что стакан кипяченой воды у него всегда есть. Очевидно, после всего услышанного доверия таким заявлениям нет».





Ольга и Анна расценивают все произошедшее не иначе как пытки. Они намерены обратиться в Комитет по правам человека ООН. Считают, об этом должно знать всемирное сообщество. Такое отношение необходимо прекратить и предотвратить повторение подобных случаев.



