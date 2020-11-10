ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывшего начальника ГАИ задержали на митинге. Родственники подозревают «особое отношение»

10.11.2020 08:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«Сережа — человек, для которого „справедливость“ никогда не была просто словом, — говорит его жена Анна. — За много лет службы у него накопилось немало наград, в том числе за подписями экс-министра внутренних дел Караева, президента Лукашенко. Но в один момент все это стало неважным: в первую очередь для нового поколения его коллег». «Сережей» женщина называет того, к кому еще 15 лет назад обращались не иначе как Сергей Викторович, начальник ГАИ Минской области, полковник милиции. По словам Анны, после задержания его держали в карцере, а в день освобождения после отбытия суток загадочным образом вновь отправили в ЦИП на Окрестина.

Бывшего начальника ГАИ задержали на митинге. Родственники подозревают «особое отношение»

Как было

«В 2005 году МВД распространило приказ „О вежливом и внимательном отношении сотрудников ОВД и военнослужащих ВВ к гражданам“, — Анна начинает разговор издалека. — Глядя на происходящее сейчас, на действия силовиков на улицах, кажется, документ с таким названием — из другой реальности. Но в годы службы Сергей руководствовался им. И от коллег-подчиненных требовал ему следовать. В 2008 году он ушел со службы по состоянию здоровья. Но и после выхода в отставку не мог игнорировать нарушения закона».

Бывшего начальника ГАИ задержали на митинге. Родственники подозревают «особое отношение»

В качестве примера Ольга, дочь бывшего начальника ГАИ, приводит историю 2011 года: «Отец шел по авторынку в Ждановичах, присматривал мне машину. И в какой-то момент заметил попытку грабежа. Мужчина, у которого выхватили сумку, как говорят, остолбенел, опешил. А папа побежал за преступником. Он довольно долго преследовал неизвестного — перепрыгнул через два высоких забора, ограждающих проезжую часть ул. Тимирязева. В итоге вора ему удалось остановить у забора рядом с железной дорогой. Вместе со случайным очевидцем отцу удалось задержать злоумышленника. В сумке оказалось 10 тысяч долларов и 260 тысяч российских рублей, всю сумму вернули владельцу — гостю из России».

Бывшего начальника ГАИ задержали на митинге. Родственники подозревают «особое отношение»

В качестве документальных свидетельств заслуг отца Ольга демонстрирует толстую папку с удостоверениями о присвоении наград. Обращает внимание на подписи: под приказом о вручении медали «100 лет милиции» — автограф Караева, под указом о награде «За отличие в охране общественного порядка» — Лукашенко.







Как стало

«То, что творится сейчас в стране и Минске, совершенно с ним несопоставимо, неприемлемо для него как офицера, — слово вновь берет Анна, супруга бывшего начальника ГАИ. — Я имею в виду в первую очередь действия силовиков. То, к чему он стремился, требуя знать приказ „О вежливом отношении к гражданам“ наизусть, было разрушено. Сложно описать чувства человека, созидавшего идею взаимоуважения и увидевшего, как все его устремления, вся его многолетняя работа в этом ключе была обесценена за пару месяцев (если не сказать за пару августовских дней). Считаю, не только тот приказ утратил силу, все законы и Конституция сейчас утратили силу. Сережа лично писал несколько официальных писем Караеву, до недавнего времени возглавлявшему МВД. Как ветеран ОВД предлагал организовать диалог, чтобы решить накопившиеся проблемы в обществе. Получил отписки. Конечно, в воскресенье, 11 октября, он оказался в месте проведения „Марша гордости“ неслучайно».

Бывшего начальника ГАИ задержали на митинге. Родственники подозревают «особое отношение»

Насколько мне известно, он вышел из двора и сразу попал в толпу, убегающую от людей в черном по пр. Машерова. Силовиков было очень много. Там находился металлический забор в месте проведения работ. Сережа прикрывал собой женщин, чтобы не случилась давка. В итоге он и еще несколько человек оказались прижаты к этой железной сетке. Налетел ОМОН, сотрудники размахивали дубинками. Били по людям не все, но некоторым досталось. В итоге всех пойманных поставили лицом к стенке, но забрали только мужчин. Муж при опросах не скрывал, что ранее работал в органах. Позже, на суде, свидетель расскажет, что видел Сережу на пр. Победителей кричащим лозунги и размахивающим флагом. Возражения были проигнорированы. Считаю, дела сейчас массово фальсифицируют. Итог тот же: 23.34 и 15 суток. Конечно, для человека, верившего в справедливость, это был удар.

Бывшего начальника ГАИ задержали на митинге. Родственники подозревают «особое отношение»


Но главные потрясения, по словам Анны, ждали ее семью потом: «Оказалось, для бывших и действующих сотрудников ОВД „в тюрьме“ припасены особые условия. Как я говорила, он в свое время ушел со службы по состоянию здоровья — развился неврит лицевого нерва. На Окрестина все усугубилось. Что там с ним происходило, мы достоверно не знаем, но 15 октября он попал в госпиталь МВД с подозрением на инсульт, с гипертоническим кризом, болями в сердце из-за повышенного давления. Как далее нам стало известно, Сергей находился в карцере, чем, мы считаем, и обусловлено ухудшение состояния его здоровья. Оперативно получить хоть какую-то информацию о его состоянии от администрации госпиталя было невозможно, передачи не принимали. С таким диагнозом в нормальное время лечение заняло бы около двух недель. Сергея же выписали через три дня. В итоге мы добились только письменного ответа на простой вопрос „что с мужем?“. Он пришел 23 октября. В документе перечислены экстренные показания бригады скорой помощи, а под конец фигурирует вызвавшая ужас фраза: „Хирургу пациент сообщил, что 11 октября 2020 года был избит неизвестными личностями в масках. Выявлены ушибы на на бедрах, ссадины на запястьях“».

Бывшего начальника ГАИ задержали на митинге. Родственники подозревают «особое отношение»

Что продолжается

Спустя 15 суток после задержания Сергея Викторовича семья приехала встречать его к ЦИП на Окрестина. «Его все не выпускали, мы начали волноваться, — вспоминает Ольга. — Через полчаса вновь подошли к проходной. Там сказали, мол, такого у нас нет. Мы, конечно, возмутились. Сотрудники перепроверили и сообщили, что он в Советском РУВД. И тогда я сразу поняла, что будет дальше: все по второму кругу».

Бывшего начальника ГАИ задержали на митинге. Родственники подозревают «особое отношение»

«На него был составлен новый протокол по статье 23.4 КоАП РБ, — уточняет Анна. — Это „Неповиновение“. Якобы он через 10 минут после освобождения как-то переместился с 1-го переулка Окрестина на пер. Коласа. А это около 4,5 километра. На вопрос, как он там оказался, ответ был „Не могу сказать. На меня оказывают давление“. Судья сама нашла как выйти из положения, сказала: „Вам, наверное, было плохо, вы, возможно, не помните“. Муж согласился с этой версией. По данным суда, у здания РУВД Сережа отказался предъявлять документы и оказал сопротивление сотруднику милиции. Сам он во время заседания пояснил, что действительно оказался у РУВД Советского района, на просьбу показать документы собирался достать пенсионное удостоверение, но произошло недопонимание и как итог — задержание. В качестве наказания вновь назначили 15 суток ареста. Ходатайство о выборе другой меры с учетом состояния здоровья отклонили. О том самом „особом отношении“ стало известно как раз перед заседанием по второму делу — он сказал адвокату, что первый срок провел в карцере в ужасных условиях. В чем особенность? Например, мы возили воду — было сказано, в камере ее нет. Но позже бутыль не приняли, заверив, что стакан кипяченой воды у него всегда есть. Очевидно, после всего услышанного доверия таким заявлениям нет».

Бывшего начальника ГАИ задержали на митинге. Родственники подозревают «особое отношение»

Ольга и Анна расценивают все произошедшее не иначе как пытки. Они намерены обратиться в Комитет по правам человека ООН. Считают, об этом должно знать всемирное сообщество. Такое отношение необходимо прекратить и предотвратить повторение подобных случаев.

Бывшего начальника ГАИ задержали на митинге. Родственники подозревают «особое отношение»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сережа — человек, для которого „справедливость“ никогда не была просто словом, — говорит его жена Анна. — За много лет службы у него накопилось немало наград, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На руки было 1590 рублей, плюс каждый квартал 600 рублей премии». Силовики рассказывают о своих зарплатах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика