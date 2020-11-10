«На руки было 1590 рублей, плюс каждый квартал 600 рублей премии». Силовики рассказывают о своих зарплатах

Источник материала: Onliner Информации о зарплатах в силовых ведомствах Беларуси в открытом доступе нет. Белстат ее не публикует, обходясь скромной графой «Госслужащие». Не предоставляет подобную статистику ни Министерство труда, ни сами силовые ведомства. Нет отдельной категории по их заработкам и в расходах бюджета. Действующие и уволившиеся сотрудники Вооруженных сил и МВД рассказали Onliner о том, сколько они получают, из чего состоят их зарплаты и какие бонусы они имеют.

Майор ВВС Алексей: «До меня доходило много слухов про оплату ОМОНу, но в армии ничего такого я не видел»

До 4 сентября Алексей служил майором в военно-воздушных силах. Ему 30 лет, у него есть семья и ребенок.

— На руки до последнего времени я получал 1800 рублей, — говорит Алексей. — Из них 300 рублей — это компенсация за съем жилья. Эта сумма зависит от населенного пункта и состава семьи. В моем случае это Минск и семья из трех человек.

1500 рублей — это зарплата (или, правильнее сказать, денежное довольствие). Алексей объясняет: у него была довольно высокая должность, поэтому и выходили такие деньги.





— Лейтенант-выпускник будет зарабатывать от 1100 рублей (без оплаты жилья. — Прим. Onliner), — говорит мужчина. — Также существуют дополнительные выплаты за несение боевого дежурства, прыжки с парашютом, разминирование, у водолазов свои доплаты, у летчиков — свои. Их очень много, и они, как правило, несущественные. За исключением надбавок летчикам: плюс 1000 рублей и еще 200—300 тем, кто несет боевое дежурство.

Еще всем военнослужащим раз в год выплачиваются материальная помощь и пособие на оздоровление: оклад по званию и должности умножается на коэффициент 2,3. То есть в моем случае это чуть больше 2000 рублей.

Также на 100% оплачиваются больничные и отпуска. Что касается компенсации проезда, то при поездке в командировку все, как и у всех. Ну и на часть можно покупать один-два проездных по городу.





Из формы военнослужащий ничего не покупает, все выдается. Говорит, единственное, что солдаты покупают, — это облегченные берцы, чтобы проще было сдавать физподготовку.

— Денежное довольствие у военных из месяца в месяц одинаковое. Оно не сильно зависит от того, как ты работаешь, — отмечает мужчина. — Единственное, что могут лишить части премии. За последнее время оплата никак не поменялась. До меня доходило много слухов про оплату ОМОНу, но в армии ничего такого я не видел.





Алексей объясняет, что денег, в принципе, на жизнь хватало — не только на траты, но еще и на то, чтобы отложить и съездить в отпуск.

— Мне зарплаты вполне хватало, — говорит он. — По поводу того, сколько должны получать силовики, — это вопрос философский. Я думаю, что такой уровень зарплат, в принципе, нормальный, если отбросить политические моменты. По поводу популярности военной службы… Достаточно посмотреть проходные баллы в военную академию. Я думаю, что для многих служба в армии — это путь наименьшего сопротивления — из-за страха самому нести ответственность за свою жизнь.

На момент, когда я увольнялся, из Вооруженных сил ушли более 100 офицеров.

У тех, кто остался, очень много недовольства сложившейся ситуацией. Но многие опасаются уходить и откровенно боятся гражданки — как это ни прискорбно, из-за денег и льгот (ранняя — в 48 лет — пенсия, льготы при строительстве жилья).





Командир взвода Иван: «Как военные умудряются жить в Минске на такие зарплаты, я не знаю»

Ивану 32 года. Он женат и на данный момент служит командиром одной из воинских частей в Гродненской области.

— На руки получается 1100—1300 рублей, — говорит он. — Доплаты выглядят так: 100 рублей за особые условия службы, ежемесячная премия 65—105 рублей, если нет взысканий. Также нам платят за классную квалификацию: третий класс — около 9 рублей, второй — 40—50, первый — 100. Можно еще повысить классную квалификацию через сдачу зачетов и физподготовку (бег на 1 километр и 100 метров и подтягивания). Ну и если по физподготовке в конце года все сдаешь на отлично, то за это единовременная премия 50 рублей. Если в части несут боевое дежурство, то за первых два дежурства в месяце получаешь 120 рублей, за остальные боевые дежурства платят по 5—10 рублей.





Иван говорит, что жалование за последние два года у него выросло на 100 рублей, да и то потому, что он сдал зачеты для присвоения ему первого класса. Что касается других «бонусов», то они такие же, как и у всех военных: форма, медобслуживание, возможность льготного кредитования и пенсия в 48 лет. Но и тут есть свои нюансы.

— Форма выдается по срокам носки, проблемы есть только с размерами. Обычно ходовых размеров нет в наличии, — объясняет он. — Медобслуживание — только при посещении санчасти, развитие которой в плане оборудования и тому подобного остановилось еще в СССР. В тяжелых случаях выписывают направление в военный госпиталь Минска или Гродно — а там уже как повезет с врачом и прочим. К слову, прививка от гриппа бесплатная.





По поводу жилья. Как только выслужишь первый контракт после военной академии, можно брать льготный кредит, если очередь подошла. Но там есть одна хитрость: до 50% от стоимости желаемой квартиры нужно внести сразу перед строительством дома, а остальную сумму прокредитует банк — 20 метров на главу и еще по 15 на каждого члена семьи. Если есть лишние метры, то доплачиваешь своими деньгами. Итого выходит сумма квартиры по цене «вторички» в любом удобном тебе районе и доме.

Что касается пенсии, то все зависит от того, с какой должностной сетки ты ушел. Естественно, чем выше, тем больше денег. Командир батальона, подполковник получает примерно 500—600 рублей, отслуживший 20 лет контрактник — примерно 350.

Иван перечисляет свои траты: 150 рублей на бензин, 85 на «коммуналку», 35 на интернет и 17 на телефон.





— Остальное уходит на еду, что-то откладываем. К слову, в минских торговых центрах цены ниже, чем у нас на рынке, аналогичная ситуация с кафе и ресторанами, — рассказывает он. — Но в целом, если ты служишь не в столице, то зарплата 1100—1300 рублей считается достаточной для периферии, чтобы и поднакопить, и жить, не затягивая пояса. Хватает на крупные покупки — при наличии свой квартиры (у меня ее пока нет). Раз в год-два можно съездить в Турцию или Египет. Как военные умудряются жить в Минске на такие деньги, я не знаю.

Чтобы говорить о том, сколько мы, военные, хотим зарабатывать, нужно осознать, что конкретно каждый лично знает и умеет. Просто многие мнят из себя суперначальников и суперспециалистов, а на самом деле большинство занимаются просиживанием штанов.





Капитан-пограничник Сергей: «После вычета налога на руки у меня остается 1070 рублей»

Сергею 29 лет, он холост и в настоящее время работает капитаном одной из воинских частей ОПС (органы пограничной службы).

— После вычета налога на руки у меня остается 1070 рублей плюс 78 рублей за наем жилья, — говорит он. — Из чего состоит довольствие? Первый пункт — должностной оклад, который составляет 33% от общей суммы. В штатном расписании каждой должности соответствует определенный числовой коэффициент.





Чем выше числовой коэффициент, тем выше должностной оклад. В Вооруженных силах или МВД система может немного отличаться в названиях коэффициентов и их значениях, но смысл сохраняется. Каждой должности соответствует максимальное воинское звание, до которого можно дослужиться на этой должности. Соответственно, второй пункт денежного довольствия — это фактическое воинское звание военнослужащего. Он составляет 25% от общей суммы. Чем выше звание, тем больше доплата.

Третий пункт — выслуга лет. Это 16% от общей суммы. Влияет на денежное довольствие, но растет не линейно. Условно говоря, после первых пяти лет надбавка составляет 150 рублей, а после десяти — 200. В данном случае цифры не точны, просто чтобы продемонстрировать общий смысл. Надбавка за контракт и надбавка за специфику службы — 10%. Текущая премия — 16% от общей суммы. Это часть денежного довольствия, которую получают все военнослужащие, не имеющие дисциплинарных взысканий. В случае получения таковых ее не платят в течение одного или двух месяцев. Может быть еще дополнительное премирование — для особо отличившихся по службе.





Из преимуществ службы Сергей называет 100-процентную оплату больничного с первого дня, медобслуживание, а также тот факт, что проведенное в отпуске время оплачивается как рабочее. Кроме того, к отпуску дополнительно выплачивают пособие на оздоровление.

— У нас это два должностных оклада плюс два оклада по воинскому званию, — говорит он.

Также после того, как прослужите пять лет, за каждое последующее продление контракта полагается денежное вознаграждение — приблизительно 1900 рублей до вычета налога за три года и 7500 рублей до вычета налога за пять лет.





Кроме того, по словам Сергея, дополнительно пограничникам возмещают расходы на съем жилья — от 2,9 до 7,2 базовой величины в зависимости от населенного пункта. Вот, собственно, и все. Каких-то маневров для повышения зарплаты нет.

— В целом же с начала года довольствие не менялось ни в большую сторону, ни в меньшую. Мое довольствие среднее для ОПС Беларуси. Есть те, кто получает меньше, и те, кто получает существенно больше. При этом денежное довольствие в других силовых ведомствах, как правило, отличается в бо́льшую сторону, — отмечает он.





На что уходят деньги Сергея? $80, или 210 рублей по курсу, он отдает за съем жилья. Около 450 рублей у него уходит на еду.

— Это 15 рублей в сутки. Не отказываю себе в видах мяса, молочной продукции и свежих овощах и фруктах. Возможно, кто-то может питаться меньше или дешевле. У меня не получается, — рассуждает он.

Еще 50 рублей молодой человек тратит на «коммуналку», 40 — на интернет и мобильную связь, 50 — на бытовую химию и мелочи, еще 20 — на общественный транспорт.





— Ну и минус добровольно-принудительные сборы в офицерское собрание, БРСМ, БФСО «Динамо», Красный Крест, помощь многодетным семьям и так далее. В итоге остается где-то 300 рублей. В отсутствие личного автомобиля, кредита на жилье, рассрочек эти деньги можно откладывать, — говорит он. — На что-то мне в итоге хватает: одежда, кафе, кино, книги, подписка на музыкальный сервис, покупка игр и софта, замена техники раз в пять-семь лет, редкий отдых за границей. А на квартиру, машину денег нет.

Для нормальной жизни в Беларуси необходимо $750—1000 при сохранении нынешних цен. Подобные зарплаты даже сейчас есть у силовиков в весьма высоких званиях и должностях. Пусть их и не так много.

Однако они явно неуместны в Беларуси, где медианная зарплата не дотягивает до 900 рублей, — рассуждает пограничник.





Инспектор Департамента охраны МВД Виталий: «Те, кто привлекался на усиление 9—15 августа, получили по 100—200 рублей сверху»

Виталию 30 лет, он женат. До увольнения в сентябре он работал инспектором охраны в одном из управлений Департамента охраны МВД.

— Уволился по политическим причинам. Не могу носить погоны, когда другие в погонах нарушают закон, — объясняет он свой поступок. — Зарплата была в районе 1100 рублей с премиями, без них — 930. В эту сумму входили оклад, надбавка за стаж, за звание, за должность, 30% — ежемесячная премия от оклада, плюс оплата ночных смен.





При этом 30% премии получаешь, если нет замечаний по службе, но их хватало. Бывали еще и другие премии. Например, те, кто привлекался на усиление 9—15 августа, получили по 100—200 рублей сверху. Больше, чем положено, можно заработать, поймав преступника или правонарушителя.

Раньше за преступника давали порядка 230 рублей — как сейчас, не скажу.

Виталий объясняет, что он постоянно перерабатывал: вместо 11 часов дневной смены выходило все 13, вместо 13 ночной — все 15.

— Форма выдается бесплатно, но после увольнения за нее приходится платить. К примеру, я заплатил 450 рублей за недонос, притом что в последний год форму не получал. Если бы получил, вышло бы еще больше. Считаю, это один из крючков, на которых держат сотрудников, чтобы не увольнялись, — говорит мужчина. — Также у нас вроде как есть и медобслуживание, но если что-то нужно, все равно лучше делать платно. В целом же больничный оплачивается с первого дня на 100%.





По словам Виталия, в последнее время зарплаты ему хватать перестало, так как появился маленький ребенок.

— До этого в целом на жизнь хватало. Но это так, если еще жена работает или если ты один. Если же вас двое, то, наверное, живем, как и все, накопить на что-то сложно. Да и особо не пошикуешь, — считает он. — Сейчас на крупные покупки не хватает. Никак не можем накопить, например, на машину. Есть и другие проблемы, требующие вложений. В начале года раз в месяц ходили в кафешку или ресторан, сейчас — не особо. За границу последний раз ездили в 2018 году.

Виталий говорит, что сейчас многие его коллеги ушли по статье за прогул, кто-то покинул службу, дождавшись окончания контракта.

— Есть и те, у кого вот-вот 20 лет выслуги, — и вот они ждут этого. В целом же крючков, за которые можно держать сотрудников, много, — объясняет он. — Насколько я знаю, нагрузки после увольнений у моих коллег выросли: у людей по 20 смен вместо 13—14.

Сколько должны платить сотруднику милиции? Мне хватило бы 1500 рублей, но дело в том, что в сегодняшней ситуации на сделку с совестью я пойти не могу даже при такой зарплате.





Подполковник милиции Александр: «Ежегодно платили пособие на оздоровление — 2024 рубля»

Александру 36 лет, он женат, у него двое детей — 9 и 8 лет. До августа нынешнего года он 14 лет работал начальником отдела на республиканском уровне и дослужился до звания подполковника.

— В месяц на руки было 1590 рублей, плюс каждый квартал 600 рублей премии, а еще ежегодное пособие на оздоровление — 2024 рубля. Могли быть дополнительные текущие премии, — говорит он. — Мое денежное довольствие состояло из должностного оклада (682 рубля), оклада по званию (330), надбавки за выслугу лет (303), ежемесячной премии (303) и других выплат (186 рублей). От всего этого отнимаем налог — на руки получаем 1590 рублей.





Самый явный и очевидный бонус — это продолжительность отпуска. У меня она составляла 35 суток. При выслуге 15 лет положено 40 суток, 20 лет — 45 суток. Дополнительно предоставляется время на проезд. Если время в пути составляет больше 12 часов, прибавляется один день, более 36 часов — два дня и так далее. Также раз в год оплачивается проезд по территории Беларуси. Еще один ощутимый бонус — это, конечно, выход на пенсию в 48 лет. Также еще есть компенсация за наем жилья — около 300 рублей, но точный порядок расчета я не знаю.

Медицинское обслуживание в поликлинике МВД — бесплатно. И да, больничный оплачивается в размере 100% от заработка. То есть болел ты или работал — неважно, сумма не меняется.

Александр говорит, что оплата труда происходит не так, как обычно, когда зарплату за октябрь получают в ноябре.

— Двадцатого числа ты получаешь всю сумму за текущий месяц в полном объеме, — объясняет он и добавляет, что в феврале зарплаты повысили на 11%.

Форма — это отдельный вопрос. Она выдается бесплатно, за исключением мелочей вроде аксельбантов и перчаток.





— При увольнении за то, что не было доношено по срокам, пришлось заплатить, — объясняет мужчина. — Допустим, зимняя шапка выдается на пять лет, я ее поносил год — соответственно, 80% стоимости должен вернуть. Но это при увольнении за прогул — при выходе на пенсию ничего возвращать не нужно.

Александр отмечает, что на семью финансов ему хватало. Правда, квартира у них есть, да и супруга зарабатывает сопоставимо с ним. Мужчина перечисляет примерные траты: еда — около 600 рублей, еще 100 — «коммуналка», 70 — интернет и телефоны, 350 — обслуживание машины (бензин, ремонты, резина, страховка, обслуживание), еще 210 рублей уходит на детские кружки, 100—300 — на одежду, 100—200 — на развлечения. Оставшиеся средства идут на накопления и более крупные покупки.





— Мы очень умеренно тратим на развлечения и одежду. Я очень нетребователен к одежде и спокойно могу обходиться тремя парами джинсов из LC Waikiki. Аналогично с досугом и развлечениями. Но при этом отпуск за границей для четырех человек получается весьма скромного уровня, — говорит Александр. — Что касается уровня оплаты труда сотрудников силовых структур в нашей стране, то на самом деле он сбалансированный: позволяет, с одной стороны, не платить лишнего для перерасхода денег, которых нет, а с другой — поддерживать некомплект штата на приемлемом уровне.

Да, можно говорить о том, что относительно некоторых категорий работников он ниже, чем в развитых странах. К примеру, водитель автобуса получает ненамного меньше подполковника. Но что тогда говорить об уровне оплаты педагогических работников?





Сотрудник УБЭП Антон: «Зарплата с начала года выросла один раз примерно на 150 рублей»

Антону 25 лет. Он женат, в семье есть дети. Молодой человек уволился из милиции 1 ноября. До этого работал оперуполномоченным в управлении по борьбе с экономической преступностью в Минске.

— Моя реальная зарплата составляла 1298 рублей на руки, — говорит он. — В эту сумму входят надбавки за звание, выслугу лет, оклад, премия, которая дается министром, и премиальная часть в размере 30% от оклада, которая используется в основном как мера воздействия на сотрудника: ее могут лишить за какие-то нарушения.

В целом же зарплата с начала года выросла примерно один раз на 150 рублей. Это было еще до выборов. А нагрузка выросла сильнее.





Из бонусов он называет частичную компенсацию съема жилья, 100% оплаты больничного с первого дня, а также отдельное медицинское обслуживание.

— Съем жилья компенсируется в какой-то пропорции, однако это действует только для людей, которые снимают квартиру в Минске. За пределами столицы сумма компенсации очень мала, — считает Антон. — Что касается жилья, то льготные кредиты и очередь на строительство работают только в том случае, если ты отдал системе МВД 15 лет жизни. С ходу кредит получить не выйдет.





Антон описывает свои траты: 500 рублей — кредиты, 300 — продукты, плюс топливо, детский сад и прочее, что он не считает.

— Если бы я жил один или если бы супруга не находилась в декретном отпуске, такой зарплаты хватало бы на то, чтобы обеспечить базовые потребности семьи, — говорит он. — На крупные покупки моей заработной платы нам не хватает, соответственно, на какие-то поездки за границу — тоже. Изредка можем выбраться в кафе или кинотеатр, однако перед этим смотрим по цене, где дешевле. Исходя из моих подсчетов, чтобы нормально жить в нашей стране, нужно зарабатывать не меньше $1000 в эквиваленте.

Касательно того, сколько должны зарабатывать сотрудники, — это вопрос спорный. Я пять лет учился на свою специальность. Она требует каких-то интеллектуальных и творческих усилий. При этом, условно говоря, человек с девятью классами образования может устроиться в ОМОН и получать такие же деньги. Поэтому нужно делать разграничение внутри системы.



