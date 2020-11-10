Армения заключила мир и пошла на уступки Азербайджану

Источник материала: АФН

Ночью 10 ноября главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Одновременно с этим в СМИ появился текст из 9 пунктов подписанного сторонами соглашения.

Первый пункт соглашения устанавливает полное прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых позициях.

Второй и шестой пункты провозглашают, что Кельбаджарский район, Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджана, а также Лачинский район возвращаются Азербайджану до 15 ноября, 20 ноября и до 1 декабря 2020 года соответственно. Армения оставляет за собой только Лачинский коридор шириной 5 километров, который будет обеспечивать связь с Нагорным Карабахом. Также отмечается, что этот коридор «не будет затрагивать город Шушу».

Третий, четвертый и пятый пункты — договоренность о введении вдоль линии соприкосновения российских миротворцев в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Срок пребывания миротворцев — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Кроме того, будет создан миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

«По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях», — также говорится в соглашении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после обнародования соглашения, заявил, что это будет совместная российско-турецкая миротворческая миссия, однако в тексте соглашения об участии Турции не сказано.

Седьмой пункт касается беженцев — они возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. По восьмому пункту «производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

По девятому пункту должны быть разблокированы «все экономические и транспортные связи в регионе». Армения берет на себя обязательство обеспечить транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванским анклавом. Контроль за транспортным сообщением должны будут осуществлять российские пограничники. Кроме того, по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичевань с западными районами Азербайджана.

Таким образом Ереван согласился на передачу нескольких занятых районов Азербайджана и, кроме того, на потерю части Нагорно-Карабахской республики, в том числе ее культурной столицы Шуши. Решение было принято тремя людьми: самим Николом Пашиняном, главой Генштаба Армении Оником Гаспаряном и президентом НКР Араиком Арутюняном, рассказал РБК источник в армянском правительстве.

Одновременно с публикацией текста соглашения в соцсетях Никол Пашинян написал пост в Facebook. «Я принял очень тяжелое решение для всех нас, подписал совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе», — написал он, добавив, что текст заявления «невероятно болезненен» для него лично и для народа Армении.

«Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации <...> Это лучшее решение в сложившейся ситуации <...> Это должно стать началом нашего национального единства, эпохи возрождения. Нужно проанализировать годы независимости Армении, чтобы планировать будущее и не повторять ошибок прошлого <...> Преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, <...> которые защищали родину ценой своей жизни <...> Мы боролись до конца. И мы победим», — написал Пашинян.

После премьера заявление опубликовал и президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. «Сегодня мы целый день обсуждали с премьер-министром Армении Николом Пашиняном наши действия, направленные на прекращение боевых действий. Я заранее провел переговоры с Национальным Собранием Арцаха и получил согласие подавляющего большинства депутатов. Учитывая сложившуюся ужасную ситуацию, чтобы избежать дальнейших тяжелых потерь и полной потери Арцаха, я согласился закончить войну на час раньше», — сказал он и выразил соболезнования «мученикам и всему народу».

Текст соглашения и слова Пашиняна вызвали стихийную акцию протеста в Ереване. На центральной площади столицы у здания правительства собрались несколько сотен митингующих, недовольных подписанием договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Около 2:30 по местному времени группа граждан через выбитые окна и выломанные двери ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний.

Как рассказали РБК охранники здания правительства, премьера внутри не было. Толпа осталась на площади Республики, люди на момент публикации материала продолжали прибывать. Группа протестующих отправилась к резиденции Пашиняна на Баграмяна, 26.

Около 3:30 Никол Пашинян вышел в прямой эфир в Facebook. Он заявил, что у него не было выбора, и что пока не может раскрыть всех причин подписания мирного договора с Азербайджаном.