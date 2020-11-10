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Футболиста Романа Гаева оштрафовали за участие в акции

10.11.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31-летний белорусский защитник рогачевского «Днепра» и бывший игрок «Крумкачей» Роман Гаев оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей). Игрок уже на свободе, сообщает корреспондент Tribuna.com.


Фото: НФК «Крумкачы»

Напомним, что вчера футболист был задержан на акции протеста. Футболиста доставили в Центральный РУВД Минска, а оттуда перевели в СИЗО города Жодино.

В Жодино также перевели легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина.
 
Теги: Минск
 
 
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31-летний белорусский защитник рогачевского «Днепра» и бывший игрок «Крумкачей» Роман Гаев оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей). Игрок уже на свободе,...
 
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