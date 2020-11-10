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Генеральный секретарь ООН поздравил Джо Байдена
Источник материала: Навiны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.
В официальном сообщении отмечается, что партнерство между Соединенными Штатами и ООН является «важной опорой» для международного сотрудничества в борьбе с нынешними глобальными вызовами.
Гутерриш также поздравил кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.
Подсчет голосов на выборах в США еще не завершен, однако ведущие американские СМИ уже отдали победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену, который набрал и превысил необходимый для победы минимум голосов.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.
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