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В Ереване протестующие против перемирия с Азербайджаном ворвались в здание правительства, избит спикер парламента
Источник материала: Навiны
После объявления
Примерно в половине третьего ночи группа протестующих ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний.
В ходе протестов был избит спикер парламента Арарат Мирзоян. Демонстранты вытащили его из машины, после чего в конфликт пришлось вмешаться охране и военным. Мирзояна доставили в больницу.
Основной причиной протестов стали уступки, на которые пошел премьер-министр Армении Никол Пашинян. В частности, часть спорных территорий Нагорного Карабах перейдет Азербайджану.
Ильхам Алиев назвал подписание соглашения «капитуляцией Армении». По его словам, Баку добился мира на выгодных для себя условиях и достиг «всех целей», отмечает
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В Ереване протестующие против перемирия с Азербайджаном ворвались в здание правительства, избит спикер парламента
После объявления перемирия с Азербайджаном и прекращения военных действий в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты.
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