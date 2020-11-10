Азербайджан и Армения достигли перемирия. Россия вводит в Карабах миротворцев

Баку и Ереван объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября.





Такая договоренность была достигнута 9 ноября между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при содействии российской стороны.

Согласно договоренностям, армии двух сторон останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, развертывается российский миротворческий контингент.

Россия направит в Карабах почти две тысячи человек и несколько сотен единиц техники. Миротворцы останутся на спорной территории в течение пяти лет с автоматическим продлением, если против этого не выступят Ереван и Баку.

Контроль за транспортным сообщением будет осуществляться в том числе при содействии органов Пограничной службы России.

Азербайджан и Армения обязались произвести обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

Беженцы смогут вернуться на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», — отметил в своем заявлении президент РФ Владимир Путин.