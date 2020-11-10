Что происходит на границе с ЕС: выезда из Беларуси ждут более 830 фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Более 830 грузовых автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны Евросоюза утром во вторник, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами сохраняются на уже протяжении восьми недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются, но не исчезают полностью. В понедельник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей скопилось более 1110 авто. По данным Госпогранкомитета на утро вторника, очереди заметно уменьшились.

На границе Беларуси с Литвой самые большие очереди наблюдаются в пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Привалка", где стоят по 180 большегрузов. Немного меньше машин скопилось в пункте пропуска "Котловка" - более 140. В пункте пропуска "Бенякони" также есть затруднения с пересечением границы: там выезда в ЕС ждут более 80 фур.

На белорусско-латвийской границе в понедельник очереди сохраняются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" выезда в Латвию ожидают более 50 грузовиков, в "Григоровщине" находятся более 20 машин.

На границе Беларуси с Польшей также есть затруднения. Больше всего фур собралось в пункте пропуска "Брузги" - более 130. В пункте пропуска "Берестовица" стоят в очереди более 50 машин.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Недавно в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

В конце прошлой недели в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически нарушаются договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.

"Несмотря на договоренности по обеспечению стабильной работы пунктов пропуска, а также неоднократное информирование литовских контролирующих служб на границе о скоплении грузовых транспортных средств, ожидающих въезд в Литовскую Республику, прием транспорта сопредельной стороной на данном направлении неритмичен. Из-за этого возникают большие очереди", - прокомментировали в таможне.

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