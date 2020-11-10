Без бумажки ты букашка: белорус уже 6 лет не может заехать в свой дом

Источник материала: Sputnik Беларусь

О судьбе Виталия Соловьянчика из Минска Sputnik уже писал . Недавно он снова обратился в редакцию Sputnik, чтобы поделится последними новостями. Как оказалось, за три года мужчина так и не смог въехать в свой дом и справить новоселье. Он по-прежнему живет на съемной квартире и ведет переговоры с властями.

Дом на три квартиры

Около 12 лет назад старый дом Виталия на улице Дружбы в Минске попал под снос. За это ему предложили компенсацию – земельный участок на улице Курганной. Виталий обрадовался, решил строить большой дом, чтобы в нем могли жить он и взрослые дети. Для строительства продал квартиру матери и машину.

© Sputnik / Сергей Пушкин Белорус уже 6 лет не может заехать в свой дом

Как и полагается, первым делом Виталий сделал проект. Архитектор спроектировал блокированный дом на три квартиры.

"Этот проект я предоставил на рассмотрение в установленном порядке. Более полугода шло согласование на всех уровнях. В конечном счете комитет архитектуры одобрил проект дома и выдал необходимые заключения. И только после этого мне выделили земельный участок для строительства дома", – рассказывает Виталий Соловьянчик.

Проект был согласован в 2012 году. Спустя два года стройка была закончена. Однако ввести дом в эксплуатацию мужчина не смог.

"Как оказалось, в то время в Минске выявили ряд домов, которые строились с нарушением законодательства. Один из таких домов строился ровно напротив моего. В нем было спроектировано две квартиры, но на вид там их 20. Из-за него мне также было предписано прекратить строительство", – говорит он.

© Sputnik / Сергей Пушкин Дом напротив также пустует

"Начали говорить о том, что проекты таких блокированных домов должны проходить экспертизу. Мы с архитектором не проходили, потому что по существующей практике согласования моего проекта – процедурой через акт выбора земельного участка в 2010 году, а позже выдачи разрешений на строительство – этого не надо было и от меня этого никто не требовал", – добавляет он.

Виталий поясняет, что никаких претензий на этапе согласования проекта и во время строительства дома к нему не выдвигалось. Он должен был занять участок, приступить к строительству в течение двух месяцев после предоставления земельного участка, что и выполнил.

Лишние двери

Уже семь лет построенный дом стоит пустым. При этом мужчина обращает внимание, что платит налоги на землю и имущество – только за последний год вышло 1 200 рублей. Сам Виталий продолжает жить на съемной квартире.

© Sputnik / Сергей Пушкин Дом пустует, но мужчина исправно платит налоги на землю и имущество

Все эти годы он пытается выполнить требования городских властей. Главная претензия заключается в том, что в доме усматривается больше трех квартир, которые указаны в проекте.

Владелец дома рассказывает, что сначала ему сказали заделать одну дверь, потом вторую и убрать санузлы, которые были лишними, по мнению чиновников. Он выполнил все требования, но разрешения на приемку дома так и не получил.

© Sputnik / Сергей Пушкин Проект был согласован в 2012 году. Спустя два года стройка была закончена. Однако ввести дом в эксплуатацию мужчина не смог

Вторая претензия – нет экспертизы на проект. Но Виталий говорит, что в сложившейся ситуации, когда дом построен, сделать ее невозможно.

"Я был не против провести экспертизу. В 2014 году заказал разработку нового проекта проектной организации, но комитет архитектуры постоянно отказывал в согласовании проекта. До экспертизы я дойти не мог. Да и ответ из госэкспертизы говорит о том, что экспертиза делается на проектную документацию до начала строительства, а не на готовый дом", – поясняет он.

Мансарда или чердак?

Мужчина признается, что устал ходить по кругу. Все происходящее он называет издевательством. Например, он рассказывает, что когда дом осматривали второй раз сотрудники БРТИ, они поинтересовались, почему не оштукатурены стены в полном объеме. Виталий исправил этот недостаток, но в следующий раз они были недовольны чердаком. Сказали оштукатурить и его, "чтобы не усматривались признаки многоквартирности".

© Sputnik / Сергей Пушкин Владелец дома рассказывает, что сначала ему сказали заделать одну дверь, потом вторую и убрать санузлы, которые были лишними, по мнению чиновников

В результате БРТИ подготовило ведомость, в которой указано, что у дома есть мансардный этаж, а не чердак, так как стены поштукатурены. Когда Виталий пришел с бумагами в администрацию Московского района, ему сказали, что дом построен с нарушениями, а значит самовольно. Ведь в проекте мансарды не было.

"Я удивился: какая мансарда? Там просто чердак, к которому даже не подведены коммуникации", – говорит он.

"Несмотря на то что работникам исполкома было известно, что получить экспертизу нельзя, мне посоветовали в администрации сделать заключение о несущих конструкциях дома и новую ведомость БРТИ, после чего дом обещали принять по процедуре самовольного строительства. Однако и тут постоянно возникали свои сложности. В конечном счете, заключение на конструкции я делал 3 раза, ведомость БРТИ выполнял 5 раз, но все без толку. Исполком опять стал требовать новый проект и экспертизу", – отмечает Виталий.

Суд

Летом этого года Виталий подал в суд на администрацию Московского района. Хотел доказать, что предъявляемые к нему требования разработать новый проект и пройти госэкспертизу заведомо невыполнимы и выходят за рамки действующего законодательства, а систематические ежегодные комиссии по обследованию дома неправомерны.

© Sputnik / Сергей Пушкин Суд решил, что требования властей по поводу проекта и экспертизы не обоснованы. Но разрешение на вселение даже после этого администрация не дает

По словам мужчины, иск частично удовлетворили. Суд решил, что требования властей по поводу проекта и экспертизы не обоснованы. Но разрешение на вселение даже после этого администрация не дает.

"Дом не хотят принимать в эксплуатацию. Мотивируют тем, что надо ждать каких-то изменений правовых норм или персонально указа президента, чтобы оформить мне дом. Я писал на имя президента обращения, но они всякий раз спускаются на горисполком, а затем опять в исполком Московского района – и приходят отписки", – рассказывает Виталий.

"Для меня это непонятно. У меня давно стоит готовый дом, берут с него налоги, но пользоваться им не могу. С меня требуют делать на него проект. Хотя еще в 2016 году мэром города было предложено оформить по процедуре самовольного строительства, на что я, чтобы прекратить эту путаницу, был вынужден согласиться. Но чиновники Московского исполкома заволокитили эту возможность и, в конечном счете, опять отказали якобы по причине отсутствия подключения к инженерным сетям, хотя сами же и запретили производить эти работы", – считает владелец дома.

Происходящее он называет злонамеренной ситуацией и издевательством со стороны чиновников.

Уже две квартиры

За комментарием мы обратились в администрацию Московского района. Там главной проблемой видят многоквартирность дома.

"У него по проекту – три квартиры. На сегодняшний день у него – пять квартир. Ему надо приводить в соответствие с первоначальным проектом состояние его квартир. Проект не соблюден", – ответили в отделе архитектуры и строительства администрации.

Что касается экспертизы проекта, в администрации подтвердили: Виталию предлагали ее пройти. Но он сам не захотел этого делать, говорят чиновники.

"Его обязывали пройти экспертизу на проект. Он приводил различные доводы, что "дом построен, я не могу этого сделать". Но вместе с тем у нас были аналогичные ситуации по другому дому. Экспертизу застройщики проводили, получали, и вопросов не было", – сказали в отделе.

© Sputnik / Сергей Пушкин В администрации говорят, что Виталий приведет дом в соответствие с проектным решением, то сможет в него въехать

Здесь добавили, что теперь экспертизу Виталию делать не надо – суд отменил это решение.

К чему готовиться владельцу дома? Сможет ли он заехать, в конечном счете? В администрации ответили, что это произойдет, если он приведет дом в соответствие с проектным решением.

Однако теперь в доме, по новым правилам, должно остаться две квартиры. За то время, что Виталий ведет переговоры, законодательство изменилось.

"Пока он брал разрешение на трехквартирный (дом – Sputnik), в то время по техническим нормам это разрешалось. В 2017 году ТКП претерпело изменения, и в районе усадебной застройки на сегодняшний день вообще не разрешаются трехквартирные. Его жилой дом нужно приводить в соответствие уже к двухквартирному", – сказали в отделе.

Возникает вопрос: насколько это реально при построенном доме?

"Как в квартирах делают перепланировки? Двигают перегородки, но естественно с разработкой проектной документации. Точно так же и в его доме. Да, это определенные затраты, это время. Но в принципе это возможно сделать", – ответили в администрации.