Новое соглашение и российские миротворцы: что сейчас происходит в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Режим полного прекращения огня начался в Нагорном Карабахе с полночи вторника, туда вылетели первые самолеты с российскими миротворцами. На линии соприкосновения планируется выставить российские наблюдательные посты.

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Соглашение о прекращении войны

Накануне Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе - оно вступило в действие в ночь на 10 ноября.

"9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года", - сообщил президент РФ Владимир Путин.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения должны остановиться в Нагорном Карабахе на занятых ими позициях. Беженцы будут возвращаться под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших", - добавил Путин.

Чтобы контролировать соблюдение договоренностей, сторонами конфликта будут выставлены российские наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления миротворческой операцией в Карабахе в районе города Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил.

"Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное - создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - заключил Владимир Путин.

Реакция Армении

То, что подписано соглашение по прекращению огня, подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - написал он на своей странице в Facebook.

Министерство обороны Армении заявило о готовности выполнить положения трехстороннего соглашения по Карабаху.

"Министерство обороны Армении заявляет, что с 05:00 10 ноября ВС Армении совместно с ВС России начнет выполнение по своей части положений трехстороннего соглашения о прекращении карабахской войны, достигнутого премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана", - сообщили в ведомстве.

Sputnik Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване

При этом оппозиционная партия страны "Процветающая Армения" начала сбор подписей для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.

"Мы собираем подписи для созыва внеочередного собрания с целью отмены этого решения", - заявила депутат Иветта Тоноян.

Еще один депутат Наира Зограбян сказала журналистам, что оппозиция не уверена, что у нее есть возможность отменить участие Еревана в договоренностях.

Часть людей, несогласных с подписанием документа, собралась в Ереване, требуя отставки Пашиняна и призывая военных взять власть в свои руки. Премьер-министр страны предупредил, что все зачинщики погромов будут строго наказаны.

Президент Армении не принимал участия в мирных переговорах

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал о прекращении войны в Нагорном Карабахе из прессы, сообщается в официальном обращении президента республики.

"Из прессы я узнал, что с Президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении войны. Из прессы я узнал также об условиях прекращения войны", - говорится в заявлении Саркисяна.

В совещаниях по данному соглашения президент также не участвовал. "Любой касающийся жизненных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха, всего армянского народа шаг, действие, принятие любого решения, тем более, подписание какого-либо документа должно быть предметом всесторонних консультаций и обсуждений", - прокомментировал ситуацию армянский президент.

Пока "общенациональный консенсус" не достигнут, Сарксиян считает необходимым инициировать политические консультации. "В этот важнейший момент сохранения нации считаю формирование общенационального единства своей актуальной миссией", - заключил президент.

Ответ Азербайджана

Президент Азербайджана рассчитывает, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе поставит точку в урегулировании этого конфликта.

"Я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель", - заявил Алиев президенту РФ Владимиру Путину в ходе церемонии подписания соглашения о перемирии в Карабахе.

© Sputnik / Алексей Куденко Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе

По мнению азербайджанского лидера, новое соглашение соответствует интересам обеих стран.

"Путем согласования важных позиций, которое заняло не один час и не один день, мы вышли на урегулирование, которое, я считаю, отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона", - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана отметил особую роль России в урегулировании конфликта.

"То, что сегодня три руководителя стран подписывают этот документ, говорит об особой роли РФ в урегулировании этого конфликта", - сказал он.

Российские миротворцы

Первые четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами уже вылетели в Нагорный Карабах.

"Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов - личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства", - рассказали в Минобороны РФ.

Планируется, что миротворческий контингент России в Карабахе развернется в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.

"Переброска подразделений российских миротворцев в район выполнения задач будет осуществляться комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации", - пояснили в оборонном ведомстве.

Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.

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