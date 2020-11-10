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МИД Беларуси озабочен «организованной преступной деятельностью с территории Польши»

10.11.2020 09:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

9 ноября в МИД Беларуси встретились с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским.

Сообщается, что белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«Польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории», - отметили в ведомстве.

 
 
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9 ноября в МИД Беларуси встретились с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским.
 
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