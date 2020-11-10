Каменный низ, деревянный верх: испанская вилла в лесу под Минском

Источник материала: Tut.by

Этот дом под Минском строился целых десять лет: не все шло по плану, проект преследовали неудачи. Дошло до того, что из-за ошибки проектировщиков керамическая кровля перегрузила стропильную систему, и крыша провалилась. Все это время владельцы жили в Каталонии и обращались к разным архитектурным компаниям, не теряя надежды, что однажды у них появится дача под Минском. Точку в проекте помогло поставить архитектурное бюро Ирины Налимовой, пишет Houzz. Ирина создала светлое, наполненное воздухом пространство, смешала в интерьере разные стили и отразила любовь заказчиков к Испании.





В оформлении экстерьера Ирина Налимова ставила две задачи. Во-первых, важно было подчеркнуть необычный подход к конструкции: первый этаж дома выполнен из камня, второй — из дерева. Во-вторых, отразить влияние характерной испанской архитектуры, которая близка заказчикам. Эффекта испанской виллы добились за счет материалов: в экстерьере объединили клинкерный кирпич и древесину. Роль южного акцента сыграли и ставни, которые, к тому же, визуально увеличили окна.

Расположение элементов на участке спланировали так, чтобы обеспечить владельцам максимальную приватность. Из гостиной можно выйти прямо на террасу, а двор-патио развернули к лесу. Кроме основного дома, на участке есть еще одна постройка — отдельный мужской «кабинет». Их соединяет длинная терраса под стеклянной крышей, с большим столом для семейных ужинов на свежем воздухе. Рядом обустроили чугунный очаг, чтобы члены семьи и гости могли любоваться живым огнем.





Терраса и все ограждения выполнены из сибирской лиственницы. Доску намеренно не обрабатывали: под влиянием погодных условий дерево за один сезон приобрело благородный седой оттенок. После этого доску защитили специальными пропитками.

Из экстерьера испанские мотивы перешли в интерьер: прихожую выложили метлахской плиткой, которую можно встретить во многих интерьерах Средиземноморья. Стены намеренно не выравнивали до идеала, чтобы создать ощущение пожившего интерьера — этот прием типичен для загородного жилья в Испании. Стропильную систему по той же причине оставили в интерьере открытой.





На первом этаже расположили гостиную, кухню и столовую. Контрастов или ярких цветовых пятен здесь нет: интерьер должен был стать уютным фоном для жизни. Даже портал для дровяного камина решили сделать скромным, без классических деталей, — в облицовке натуральным камнем.





Оконный проем слева от него специально опустили, чтобы на широком подоконнике можно было сидеть.

В комнатах немало предметов, выполненных на заказ по эскизам архитектора, а также винтажных находок. Один из простенков между окнами заняла внушительная система стеллажей — у владельцев солидная библиотека.

Платяной шкаф с зеркалом из Испании, заказчики привезли из каталонского дома.

— Сначала мы не планировали ставить этот шкаф в гостиную, идея пришла в процессе ремонта, — рассказывает Ирина Налимова, — У него настолько необычный рисунок портала и «корона», что в гостиной он притягивает взгляды.





Кухня — небольшое по площади, но солидное по высоте помещение. Эту особенность обыграли несколькими подвесными светильниками. Для фасадов выбрали необычный джинсовый оттенок, а основную линию кухни дополнили островом: владельцы часто готовят и просили создать для них максимум рабочих поверхностей.

Главным требованием к столовой был большой стол, чтобы разместилась вся семья. Две высокие витрины решают вопросы хранения столовых аксессуаров, а локальный свет над столом создает уютное настроение.





Иронии добавляет картина «Давид» Владимира Цеслера — прогрессивная интерпретация классического канона. Автор проекта рассказывает, что она не любит следовать одному стилю и часто смешивает в одном пространстве предметы из разных эпох.

Главная спальня — изолированный блок: из нее можно попасть и в будуар хозяйки, и в ванну хозяина. Изголовье кровати разместили в нише между входами. Кровать привезли из Испании, а люстру — из Венеции, она сделана из муранского стекла. Предметы с характером легко прижились в новом интерьере.

Обе ванные комнаты — и мужская с душевой, и женская с отдельно стоящей ванной — имеют по «недостроенной» стене. Благодаря пространству под потолком в помещения попадает естественный свет.





В мужской ванной пришлось поработать над колористикой: мебель цвета махагон уже была заказана, и к ней предстояло подобрать сочетания.

— Цвет очень сложный, но интересно зазвучал в паре с лавандой, — поясняет Ирина Налимова. — Получилась свежая по колориту и в то же время мужская история.

В собственной ванной хозяйка хотела видеть театральные мотивы, поэтому вместо утилитарного помещения Ирина Налимова создала настоящий будуар. В главной роли снова оказался античный красавец Давид, точнее, его губы. Хрустальную люстру хозяйке подарила бабушка.





Холл второго этажа связывает две спальни дочерей, здесь же находится их гардеробная. Эту проходную зону девушки используют как малую гостиную, чтобы пообщаться друг с другом или собрать друзей.





Комнаты дочерей похожи: их объединяет и деревянная облицовка, и открытая стропильная система. Однако акценты позволяют создать в них совершенно разное настроение — под стать характерам хозяек.

Одна из девушек — более активная по характеру, спортсменка, — попросила добавить в интерьер ярких акцентов и блеска: обе задачи воплотили через обои.





Вторая комната — серьезнее и нежнее по настроению: ее хозяйка учится на дизайнера. Свой интерьер ей захотелось дополнить обоями с бабочками и креслом-качалкой.





Основные оттенки второго этажа — белый и теплый древесный — доминирует и в ванной, общей для двух детских. Чтобы освежить интерьер, Ирина Налимова добавила акценты нежно-голубого и желтого цвета.