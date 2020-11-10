ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УПК: при отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела выносится мотивированное постановление об отказе

10.11.2020 09:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С начала протестов прошло три месяца, и многие ожидали услышать от официальных лиц информацию о возбуждении уголовных дел по факту гибели и избиения людей, вышедших на улицы городов. Однако таких данных по-прежнему нет. Более того, на прошлой неделе стали появляться сведения об отказах, которые получают пострадавшие. В Уголовно-процессуальном кодексе четко указано, как должен выглядеть такой документ.

«1. При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела орган дознания, следователь, прокурор выносят мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в резолютивной части которого излагаются решение органа дознания, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на пункт, часть и статью Уголовного кодекса Республики Беларусь, в возбуждении уголовного дела по которым отказывается, соответствующий пункт части 1 статьи 29 настоящего Кодекса, а также решение о судьбе изъятых в ходе проведения проверки следов, предметов и документов.

2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов направляется заявителю, лицу, в отношении которого принято решение, и прокурору. При этом заявителю, лицу, в отношении которого принято решение, разъясняются право и порядок обжалования постановления, а также право ознакомления с материалами проверки по заявлению или сообщению о преступлении. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственные секреты, заявителю, лицу, в отношении которого принято решение, не направляется. Заявитель, лицо, в отношении которого принято решение, уведомляются о принятом решении, и им разъясняются право и порядок обжалования постановления, а также право ознакомления с материалами проверки по заявлению или сообщению о преступлении.

3. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован начальнику следственного подразделения, прокурору или в суд.

4. Если из поступившего заявления или сообщения усматриваются нарушения политических, трудовых, жилищных, семейных и иных прав граждан, а также нарушения законных интересов организаций, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, то одновременно с отказом в возбуждении уголовного дела заинтересованным лицам должны быть разъяснены право и порядок обращения в суд для восстановления нарушенных прав и интересов в порядке гражданского судопроизводства».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала протестов прошло три месяца, и многие ожидали услышать от официальных лиц информацию о возбуждении уголовных дел по факту гибели и избиения людей,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не ныли, а сделали. Как в деревне под Минском появилась детская площадка, которой могут позавидовать модные дворы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика