Великобритания назвала неоправданной высылку своих дипломатов из Беларуси

Источник материала: АФН

Решение белорусских властей выслать из Минска двух британских дипломатов является абсолютно неоправданным, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Высылка двух британских дипломатов из Беларуси, законно наблюдавших за протестами, является целиком неоправданной. Лукашенко не может скрыть притеснение своего народа. Единственный выход из ситуации - свободные и честные выборы, и ответственность виновных в насилии против демонстрантов», - заявил Рааб в twitter.

Как сообщалось, военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд объявлены в Беларуси персонами нон грата за сбор информации о внутриполитической ситуации в Беларуси. Дипломаты уже покинули Беларусь.

