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Трамп уже ведет беседы об участиях в выборах 2024 года

10.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Действующий президент США Дональд Трамп думает о том, чтобы участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Он уже сообщил об этом своим советникам, пишет издание Axios со ссылкой на два источника, осведомленных об этих обсуждениях.

Как сообщает издание, это показывает, что, несмотря на заявления о массовых фальсификациях и намерение оспаривать результаты выборов в суде, Трамп уже «осознал свое поражение» от кандидата от Демократической партии Джо Байдена на прошедших 3 ноября выборах, передает РБК.

Axios не смог получить комментарии от представителей штаба Трампа и Белого дома. Издание сообщает, что политические советники республиканцев, которые могут выставить свою кандидатуру на будущих выборах (Axios не уточняет, о ком конкретно речь), опасаются сценария, при котором Трамп будет баллотироваться в 2024 году: выдвижение Трампа на президентские выборы 2024 года может перечеркнуть шансы других кандидатов от партии. Даже с учетом поражения на прошедших выборах его перспективы на праймериз от Республиканской партии достаточно высоки через четыре года, пишет Axios.

 
 
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Действующий президент США Дональд Трамп думает о том, чтобы участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Он уже сообщил об этом своим советникам, пишет...
 
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