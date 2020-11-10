Газпром намерен повысить цену на газ для Польши

Источник материала: АФН

Газпром подал заявку на пересмотр установленной в Ямальском контракте цены на газ, поставляемый в Польшу.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник польской нефтегазовой компанией PGNiG, передает ТАСС.

Как указало правление PGNiG, 9 ноября 2020 года компания «получила заявку от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» на пересмотр контрактной цены газа, поставляемого на основании договора купли-продажи природного газа Республике Польша от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт), в сторону ее увеличения».

По мнению польской компании, запрос «Газпрома» о пересмотре цены «является необоснованным и не соответствует формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте, и, как следствие, является ничтожным».

1 ноября PGNiG воспользовалась предусмотренным в российско-польском договоре правом и подала заявку в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» об изменении цены на газ в сторону ее снижения. В соответствии с положениями Ямальского контракта каждая из сторон может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года, если сочтет, что они не соответствуют рыночной ситуации.

Долгосрочный контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.

На данный момент свыше 60% польского импорта газа приходятся на топливо из России. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» после истечения срока его действия в 2022 году.

В Варшаве говорят, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа, который поставляется из США и Катара и регазифицируется на терминале в Свиноуйсьце, а также за счет строительства трубопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.