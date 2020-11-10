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Что происходит в Армении после заявления Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе

10.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявление премьер-министра Армении о договоренности с президентами России и Азербайджана о прекращении военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе спровоцировало протесты в Ереване. Что известно о ситуации в стране, пишет TUT.BY.


Фото: Reuters

После того как Пашинян озвучил решение о подписании соглашения о прекращении конфликта в Карабахе, начались волнения. Протестующие ворвались в здание правительства Армении, требовали отставки Пашиняна. Местные СМИ сообщают, что протестующие избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Вот что происходило в здании парламента этой ночью.




Партия «Процветающая Армения» сообщила о подготовке законопроекта по дератификации соглашения по Нагорному Карабаху. Депутат от партии Наира Зограбян заявила: для обеспечения кворума необходимо, чтобы к их инициативе присоединились депутаты от партии «Мой шаг». К этому же призывали и демонстранты у здания парламента.

Депутат партии «Процветающая Армения» Геворг Петросян заявил, что оппозиция планирует добиться созыва внеочередного заседания парламента Армении, на котором поставят вопросы о снятии режима военного положения и отставки премьер-министра.

Сегодня утром Никол Пашинян заявил, что находится в Армении и продолжает выполнять свою работу на посту премьер-министра. Он написал у себя в Facebook о краже своих вещей из апартаментов премьер-министра после того, как ночью в парламент ворвались протестующие.

«Из апартаментов премьер-министра украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы. Все это, конечно, «во имя Родины», — написал Пашинян. СМИ публикуют кадры погромов.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что из СМИ узнал о подписанном заявлении по Карабаху, в обсуждении он не участвовал.

Он заявил, что «решение карабахского конфликта имеет общенациональное значение и любой шаг, который касается жизненных интересов и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа, любые действия, принятие любого решения, тем более подписание документа, должно быть результатом всеобъемлющих консультаций и обсуждений».

Президент инициирует политические консультации по ситуации.


Силовики в здании парламента, куда прорвались протестующие. Фото: Reuters

Минобороны и Генштаб страны выступили с совместным заявлением о том, что армия сделала все возможное, чтобы противостоять противнику, но пришло время остановить кровопролитие. Ведомства заявили, что должны выполнять решения военно-политического руководства страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа и оценки ситуации.

Они призвали народ воздержаться от действий, способных расшатать основы государственности.
 
 
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Заявление премьер-министра Армении о договоренности с президентами России и Азербайджана о прекращении военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе...
 
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